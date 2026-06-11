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11.06.2026, 09:30

На Западе сделали громкое заявление о капитуляции России

Новости Мира 0 816

Западная стратегия эскалации и ударов по тыловым регионам России не способна привести к капитуляции Кремля, а лишь повышает риски прямого столкновения с НАТО, к которому альянс технологически и ресурсно не готов, сообщает Lada.kz. 

Фото: culture.ru
Фото: culture.ru

Норвежский эксперт о «болевом пороге» Москвы

Попытки стран Запада оказать силовое давление на Москву путем расширения географии ударов строятся на ошибочных расчетах. Об этом в эфире аналитического YouTube-канала Judging Freedom заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен. По его мнению, медийные восторги в европейских и американских столицах по поводу каждого инцидента на российской территории не имеют ничего общего с реальным военным балансом.

Профессор подчеркнул, что Россия обладает колоссальным запасом внутренней прочности и ресурсов, позволяющих ей справляться со значительным экономическим и военным ущербом. При этом Москва сознательно избегает немедленных радикальных шагов в отношении НАТО, что на Западе ошибочно принимают за слабость. Однако бесконечно игнорировать пересечение «красных линий» невозможно, и дальнейшее нагнетание ситуации способно запустить неконтролируемый сценарий, где у Запада просто нет возможности сдержать ответные меры РФ.

Справка: Кто такой Гленн Диесен? Гленн Диесен (Glenn Diesen) — известный норвежский политолог, специалист по геополитике Евразии и российско-европейским отношениям. Автор нескольких академических монографий о кризисе либерального миропорядка. Он последовательно критикует стратегию бесконтрольного расширения НАТО на восток и призывает к созданию новой, неделимой архитектуры безопасности в Европе.

Смена парадигмы: от линии фронта к гибридному террору

Параллельно с дискуссиями на Западе, внутри самой России фиксируется качественное изменение характера угроз. Противники Москвы все чаще смещают фокус с конвенциональных боевых действий на диверсионную деятельность в глубоком тылу. Президент РФ Владимир Путин констатировал, что оппоненты страны перешли к откровенно террористическим методам, жертвами которых становятся гражданские лица и несовершеннолетние.

Данное заявление прозвучало на фоне трагического инцидента в Луганской Народной Республике, где ракетному удару со стороны ВСУ подверглось студенческое общежитие педагогического колледжа в Старобельске. Подобные действия квалифицируются российским руководством не как классические фронтовые операции, а как акты устрашения, направленные на дестабилизацию общества.

Спецрежим в тылу: как ответит Россия

Реакцией на новую тактику станет масштабная реконфигурация системы внутренней безопасности страны. Глава государства уже поручил силовым ведомствам и спецслужбам радикально усилить контрдиверсионные меры. Защитный периметр будет развернут не только вокруг ключевых промышленных или энергетических объектов, но и по всей социальной инфраструктуре.

Особое внимание планируется уделить образовательным учреждениям, детским садам и больницам, в первую очередь в новых и приграничных регионах.

Военные аналитики отмечают, что вместо ожидаемой Западом паники и хаоса, удары по тыловой инфраструктуре приводят к совершенно обратным результатам:

  • Консолидация элит и общества: Любые атаки на гражданские объекты внутри РФ воспринимаются населением как экзистенциальная угроза, что сводит к нулю шансы на внутренний раскол.

  • Законодательные изменения: В приграничных зонах и на стратегических объектах вводится особый режим контроля, упрощающий работу контрразведки.

  • Мобилизация ОПК: Давление лишь ускоряет перевод российской промышленности на оборонные рельсы и модернизацию систем ПВО/РЭБ.

Таким образом, расчет западных стратегов на «внутренний надлом» России и ее последующую капитуляцию остается глубокой стратегической иллюзией.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Beloff
Beloff
А ведь, к примеру, Япония стала развиваться только после полной капитуляции и запрета на содержание армии из собственного бюджета. Такова реальность.
11.06.2026, 08:25
дорожник
дорожник
Все что не убивает нас, делает нас сильнее
11.06.2026, 07:37
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