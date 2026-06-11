Чемпионка России по художественной гимнастике пропала в Канаде

Российское спортивное сообщество встревожено таинственным исчезновением чемпионки РФ по художественной гимнастике Елизаветы Сороковой на территории Канады — спортсменка перестала выходить на связь сразу после прилета, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Елизавета Сороковая/VK

«Телефон не отвечает»: как стало известно об исчезновении

Об инциденте с 30-летней российской спортсменкой стало известно из интервью на YouTube-канале организации «АНО Выше Облаков». Основатель одноименного центра Кира Протасова в беседе с канадской гимнасткой Патрицией Беззубенко публично подняла тему пропажи Сороковой, назвав ситуацию «очень страшной».

По словам Протасовой, связь с Елизаветой прервалась сразу после её прибытия в Канаду. Попытки дозвониться до гимнастки ни к чему не привели — её мобильный телефон остается недоступен. Коллеги спортсменки уже призвали её родственников и близких экстренно подключить к поискам дипломатические ведомства и подать официальное заявление в консульство РФ.

«Я прилетела, позвонила — телефон не отвечает. Я надеюсь, что родственники, возможно, напишут в консульство, что нет связи. Я сама попробую тоже как-то посодействовать», — заявила Кира Протасова, подчеркнув, что точной информации о судьбе девушки на данный момент нет.

Кто такая Елизавета Сороковая

Елизавета Сороковая — известное имя в отечественной художественной гимнастике. За свою спортивную карьеру она завоевала титул чемпионки России, золотые медали крупных всероссийских и международных первенств, выполнив норматив мастера спорта. После завершения активных выступлений на ковре Сороковая перешла на тренерскую работу, занимаясь подготовкой резерва и развитием детско-юношеского спорта. Причины её визита в Канаду (частная поездка, приглашение по работе или личные обстоятельства) публично пока не раскрываются.

Геополитический фон и новые правила для атлетов из РФ

Инцидент с пропажей спортсменки совпал со знаковым периодом для всего российского гимнастического сообщества. В конце мая международные спортивные институты приняли беспрецедентное решение о смягчении санкционного давления.

Фактически, Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) и Европейский гимнастический союз полностью легализовали возвращение россиян на мировую арену.

Полноценный статус: Российские и белорусские спортсмены теперь могут выступать под своими национальными флагами, а в случае их победы будет звучать государственный гимн.

Масштаб амнистии: Решение об отмене ограничений распространяется на все ключевые дисциплины, включая художественную и спортивную гимнастику, прыжки на батуте, акробатику и аэробику.

Эксперты отмечают, что на этом фоне любые происшествия с известными российскими атлетами за рубежом неизбежно вызывают повышенный резонанс и требуют пристального внимания со стороны консульских служб, особенно в странах со сложной текущей визовой и политической повесткой, таких как Канада.