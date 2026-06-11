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11.06.2026, 13:54

Звездный арест: в Стамбуле задержали актрису «Великолепного века» и экс-«Мисс Турция»

Новости Мира 0 471

Масштабный антинаркотический рейд в Стамбуле завершился задержанием 22 представителей турецкого бомонда, включая топ-актрису Берен Саат, сообщает Lada.kz со ссылкой на kommersant.ru.

Фото: Tim's Productions
Фото: Tim's Productions

Ночная облава на стамбульскую элиту

В Стамбуле прошла очередная фаза крупнейшей за последние годы антинаркотической спецоперации. По сообщениям авторитетного турецкого издания Milliyet, правоохранительные органы взяли под стражу 22 человека, имеющих статус национальных знаменитостей.

Среди задержанных оказалась одна из самых высокооплачиваемых актрис страны Берен Саат (широко известная по ролям в исторических драмах «Великолепный век. Империя Кёсем» и «Запретная любовь»), а также обладательница титула «Мисс Турция — 1999» Айше Хатун Онал.

Вместе с ними в полицейские участки были доставлены известный поп-исполнитель Кенан Доулу (супруг Берен Саат) и его брат, титулованный композитор и продюсер Озан Доулу, долгое время сотрудничавший со всемирно известным певцом Тарканом. Еще трое подозреваемых, чьи имена следствие пока держит в секрете, официально объявлены в розыск.

Экспертиза по волосам и крови

Все задержанные уже прошли первичные следственные действия. У знаменитостей принудительно взяли образцы крови и волосяных фолликулов для проведения глубоких токсикологических тестов.

Справка: Анализ волос в наркологии считается одним из самых бескомпромиссных методов — в отличие от экспресс-тестов, он позволяет выявить факт употребления запрещенных веществ, даже если оно происходило несколько месяцев назад.

Бескомпромиссная кампания: под ударом миллиардеры и звезды ромкомов

Данные аресты — не единичная акция, а продолжение жесткой государственной кампании по борьбе с наркотрафиком и его популяризацией, запущенной МВД и жандармерией Турции в октябре 2025 года. Проверки носят системный характер и не щадят никого, невзирая на статус и финансовое положение.

Ранее в эпицентре этого же расследования уже оказывались:

  • Представители одной из богатейших династий страны — бизнесмены Хакан и Керим Сабанджи.

  • Экс-президент стамбульского футбольного гиганта «Галатасарай» Бурак Эльмас.

  • Мегазвезда турецких сериалов и главная героиня хита «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел.

Статистика, обнародованная Генеральной прокуратурой Стамбула, шокирует: по состоянию на весну, 77% всех протестированных представителей турецкого шоу-бизнеса и VIP-персон дали положительный результат на содержание запрещенных веществ.

Что грозит турецким звездам?

В Турции действует одно из самых строгих антинаркотических законодательств в регионе (в соответствии с Уголовным кодексом TCK 191). Статья за «употребление, покупку или хранение наркотических средств для личного пользования» предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Однако на практике турецкое правосудие часто применяет к впервые попавшимся знаменитостям программу «судебного контроля» и принудительного лечения в сочетании с условным сроком на 5 лет. Если в течение этого периода медики или полиция снова зафиксируют факт употребления, звездам грозит реальный тюремный срок.

Гораздо более тяжелым ударом для задержанных артистов становится «культура отмены». Крупные турецкие телеканалы (такие как Kanal D или Star TV) и международные стриминговые платформы, работающие на турецком рынке, мгновенно разрывают многомиллионные контракты со звездами, замешанными в наркотических скандалах, чтобы избежать репутационных потерь. На данный момент продюсерские компании Берен Саат пока воздерживаются от официальных комментариев.

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