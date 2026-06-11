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11.06.2026, 15:03

Украинские чиновники назвали американскую делегацию «передастами»

Новости Мира 0 376

Киев выразил резкое недовольство посреднической миссией США в урегулировании конфликта, призвав Белый дом перейти от пассивной передачи сообщений к жесткому давлению, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Eva Marie Uzcategui/Reuters
Фото: Eva Marie Uzcategui/Reuters

Дипломатия «посыльных»: в чем суть претензий Украины

Высокопоставленные украинские чиновники скептически оценивают текущую тактику американской администрации на переговорах. Как сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники в правительственных кругах, в Киеве действия американских делегатов охарактеризовали весьма недвусмысленным и нецензурным термином, намекающим на исключительно транзитную роль дипломатов.

«Если вы взялись модерировать разговор, то ведите себя как модераторы, а не как "передасты"», — цитирует издание слова одного из украинских функционеров.

В Киеве подчеркивают, что статус «Великой Америки» обязывает Белый дом не просто ретранслировать позиции сторон друг другу, а проявлять политическую волю. От Вашингтона требуют «показать силу», самостоятельно сформировать жесткие рамки переговорного процесса и активно подталкивать участников к конструктивному диалогу, а не выступать в роли курьеров.

Кто формирует новый трек переговоров от США

Недовольство украинской стороны совпало с подготовкой к новому раунду прямых контактов между Москвой и Вашингтоном. Как стало известно, следующая закрытая встреча представителей России и США запланирована на июнь.

Со стороны Москвы ключевым спикером выступает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Американскую же сторону представляют лица из ближайшего окружения Дональда Трампа:

  • Стив Уиткофф — специальный посланник президента США по Ближнему Востоку, близкий друг и доверенное лицо американского лидера.

  • Джаред Кушнер — зять Дональда Трампа, экс-советник Белого дома, имеющий огромный опыт теневой дипломатии (в частности, архитектора «Соглашений Авраама» на Ближнем Востоке).

Почему Киев меняет риторику

Аналитическая справка: Привлечение Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа к украинскому треку указывает на то, что Белый дом пытается применить к конфликту бизнес-модель «сделки». Кушнер традиционно исповедует подход прагматичного экономического давления и кулуарных договоренностей, что вызывает опасения в Киеве.

Украинские власти опасаются, что Вашингтон пытается занять позицию «над схваткой», дистанцируясь от однозначной поддержки одной из сторон, чтобы сохранить пространство для маневра с Кремлем. Резкие заявления украинских политиков — это попытка сорвать сценарий, при котором США и Россия могут зафиксировать статус-кво за спиной Киева, просто обмениваясь взаимными ультиматумами через посредников.

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