Знаменитая российская коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная во всем мире как «Жужжалка», передала в эфир редкое кодовое послание, сообщает Lada.kz.

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Эхо из прошлого: что услышали радиолюбители

В четверг, 11 июня, в 10:56 по московскому времени, наблюдатели зафиксировали внезапную активность на легендарной частоте 4625 кГц. Монотонный гул, который транслируется десятилетиями, прервался голосовым сообщением. Согласно данным мониторингового проекта «УВБ-76 логи», диктор произнес стандартную кодовую комбинацию из букв и цифр, внутри которой отчетливо прозвучало слово «шарфотол»: «НЖТИ 50529 ШАРФОТОЛ 2524 9276» .

Примечательно, что станция «ожила» после 10 дней абсолютного радиомолчания (если не считать фонового жужжания). Эксперты обратили внимание на уникальную деталь: слово «шарфотол» используется военными связистами не впервые. Ровно такое же кодовое слово уже фиксировалось в эфире почти пять лет назад — 18 августа 2021 года.

Что такое УВБ-76 и как работают «номерные станции»

В западных СМИ и среди радиолюбителей за УВБ-76 (The Buzzer) прочно закрепилось зловещее название «Радиостанция Судного дня». Связано это с популярной конспирологической теорией, будто станция является частью советской системы гарантированного ответного ядерного удара «Периметр» (на Западе известной как Dead Hand — «Мертвая рука»). Суть мифа проста: пока станция жужжит — все в порядке, но если сигнал прекратится навсегда, это станет командой для автоматического пуска баллистических ракет.

Что происходит на самом деле? Серьезные военные аналитики и специалисты по радиосвязи опровергают «ядерную» теорию. УВБ-76 — это классическая служебная номерная радиостанция, принадлежащая, по открытым данным, структурам Министерства обороны РФ (ранее передатчики находились в подмосковном Поварово, затем были перенесены в Ленинградскую область). Подобные станции используют так называемые «фонетические блокноты» для передачи приказов. Случайные на первый взгляд слова («шарфотол», «паранойя», «вигвам») — это уникальные буквенные коды (пароли), которые расшифровываются принимающими узлами связи на местах с помощью бумажных таблиц. Посторонний человек, даже перехватив сигнал, никогда не узнает, идет ли речь о банальной проверке связи, переводе подразделения в повышенную готовность или передаче хозяйственного распоряжения.

Синхронизация с фронтом: случайность или приказ?

Нынешнее включение УВБ-76 совпало по времени с резкой активизацией боевых действий и массированными ударами Вооруженных сил Украины по приграничным и тыловым регионам России.