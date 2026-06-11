Пятеро полицейских убиты в Мексике перед стартом ЧМ-2026

За сутки до торжественного открытия чемпионата мира по футболу Мексику потрясло дерзкое нападение на силовиков: пять офицеров убиты, еще пятеро тяжело ранены в охваченном насилием штате Мичоакан, сообщает Lada.kz со ссылкой на Bild .

Фото: BILD

Ночная засада в коренном регионе

Трагедия произошла в муниципалитете Науатсен — высокогорном районе, населенном коренным народом пурепеча. Патрульный пикап полиции Морелии (столицы штата) попал в тщательно спланированную засаду. Неизвестные открыли шквальный огонь из автоматического оружия, буквально изрешетив служебный автомобиль.

Позже, в ходе экстренно объявленного плана «Перехват», полиция обнаружила в лесистой местности два брошенных преступниками бронированных пикапа со следами пулевых отверстий. Внутри салонов нападавшие оставили армейские штурмовые винтовки и ящики с неизрасходованными боеприпасами.

Департамент полиции Морелии уже официально назвал имена погибших сотрудников, ими стали: Порфирио Родригес Брисенио, Брандон Хосуэ Самора Торрес, Франсиско Хавьер Отеро Дамас, Джонатан Мондрагон Сервин и Матео Вальдес Абарка.

Контекст: война фракций и месть за «Эль Менчо»

Официально ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракт, однако власти и эксперты по безопасности уверены: за нападением стоит «Картель Нового поколения Халиско» (CJNG).

Ситуация в Мичоакане обострилась после того, как в феврале в ходе масштабной спецоперации военных был ликвидирован бессменный лидер CJNG Немезио Осегера Сервантес, известный как «Эль Менчо». Его смерть спровоцировала волну междоусобных войн за передел наркотрафика и месть силовикам. Ситуацию усугубил и недавний арест в конце апреля Аудиаса Флореса Сильвы («Эль Хардинеро»), который считался преемником убитого босса. Расстрел патруля накануне мирового первенства — это попытка ослабленного картеля продемонстрировать государству, что они все еще контролируют регион.

Безопасность ЧМ-2026: активирован план «Кукулькан»

Несмотря на то, что штат Мичоакан находится всего в 300 километрах от Мехико и Гваделахары (городов, принимающих матчи мундиаля), власти страны уверяют, что болельщикам ничего не угрожает.

Для охраны порядка на ЧМ-2026 развернута беспрецедентная оборонная инициатива — План «Кукулькан». В рамках него задействовано:

Более 100 000 силовиков (включая элитный спецназ Национальной гвардии FERI);

Круглосуточный мониторинг с военных дронов;

Истребители прикрытия в воздушном пространстве над стадионами;

Повышенный уровень террористической угрозы в транспортных узлах.

Губернатор Мичоакана Альфредо Рамирес Бедолья выступил с жестким заявлением, подчеркнув, что «это нападение на сам институт государства», и пообещал, что убийцы будут найдены силами стянутых в регион армейских подразделений. Посольство США в Мексике уже обновило рекомендации для иностранных туристов, напомнив о необходимости строго придерживаться безопасных туристических маршрутов.