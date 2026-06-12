Смертельный «ночной режим»: кардиолог объяснила, чем опасно высокое давление во время сна

Ночное повышение артериального давления (ночная гипертензия) является критическим фактором риска, кратно увеличивающим вероятность инфаркта и инсульта в предрассветные часы, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: grodno24.com

Об этом предупредила доктор медицинских наук, кардиолог Елена Ефремова. По словам эксперта, отсутствие естественного снижения давления ночью указывает на серьезный сбой в работе организма и требует немедленной диагностики.

Почему ночью давление должно падать

В норме человеческий организм подчиняется циркадным ритмам. В течение суток показатели артериального давления (АД) постоянно меняются. Днем, в период активности, они выше, а ночью — во время глубокого сна — должны снижаться на 10–20% от дневной нормы. За этот баланс отвечает вегетативная нервная система: в темное время суток она обязана переводить тело в «режим восстановления».

Однако у многих людей этот механизм нарушается. Если «режим бодрствования» не отключается, сосуды остаются в спазмированном состоянии, а сердце продолжает работать на износ даже во время отдыха.

Главные причины ночной гипертонии

Кардиолог выделила несколько основных факторов, которые заставляют давление расти по ночам:

Сбои нервной системы: хронический стресс, тревожность и тяжелые нарушения сна (бессонница).

Задержка жидкости: избыточное употребление поваренной соли в течение дня, особенно во время ужина.

Возрастные изменения: со временем стенки артерий теряют эластичность и становятся жесткими. Сердцу приходится прикладывать больше усилий, чтобы прокачивать кровь, что удерживает АД на высоком уровне.

В современной кардиологии пациентов делят на четыре типа в зависимости от суточного профиля давления. Здоровых людей называют «дипперами» (у них давление ночью падает на норму). Тех, у кого оно снижается слабо — «нон-дипперами», а тех, у кого оно ночью растет — «найт-пикерами». Именно категории «нон-дипперов» и «найт-пикеров» имеют самую высокую смертность от внезапных сердечно-сосудистых катастроф.

Эксклюзивный бэкграунд: скрытый враг — апноэ

В исходном материале упущена одна из главных и самых опасных причин ночной гипертензии — синдром обструктивного апноэ сна (СОАС), или регулярные задержки дыхания во сне, сопровождающиеся громким храпом.

Когда человек на несколько секунд перестает дышать, уровень кислорода в крови резко падает (гипоксия). Мозг воспринимает это как сигнал смертельной опасности и выбрасывает в кровь колоссальное количество гормонов стресса — адреналина и кортизола. Пульс учащается, а сосуды резко сужаются, вызывая мощный скачок давления. Люди с тяжелым апноэ могут испытывать десятки таких микропробуждений за ночь, даже не осознавая этого, а утром просыпаться с раскалывающейся головой и критическими цифрами на тонометре.

Как выявить скрытую угрозу: СМАД

Коварство ночной гипертензии заключается в том, что человек не может измерить давление обычным тонометром, пока спит. А утренние замеры не всегда отражают реальную картину, происходившую в полночь.

Для точной диагностики Елена Ефремова рекомендует пройти СМАД — суточное мониторирование артериального давления. На пациента надевают специальный манжет с портативным блоком, который автоматически измеряет давление через заданные промежутки времени (в том числе ночью). На основе этих данных кардиолог рассчитывает среднесуточные колебания и ставит точный диагноз.

Как защитить сосуды и сердце

Лечение ночной гипертонии требует комплексного подхода и строгого контроля. Кардиологи настоятельно рекомендуют: