Названо единственное мороженое, которое действительно спасает в жару

Итальянские эксперты из Carpigiani Gelato University назвали фруктовый цитрусовый сорбет лучшим десертом для знойного лета, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

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Секрет освежающего эффекта: почему сорбет обходит пломбир

В условиях экстремальной летней жары привычный сливочный пломбир или эскимо могут сослужить плохую службу. Из-за высокого содержания жиров и сахара классическое мороженое заставляет организм тратить много энергии на переваривание, что только усиливает внутреннее чувство тепла и провоцирует жажду.

Специалисты знаменитой итальянской академии мороженого Carpigiani Gelato University отмечают, что лучшей альтернативой тяжелым молочным десертам являются легкие фруктовые сорбеты. Самыми освежающими признаны вкусы на основе:

лимона и грейпфрута;

малины, персика и арбуза;

манго и экзотических тропических фруктов.

Для придания дополнительной свежести итальянские мастера рекомендуют выбирать десерты с добавлением пряных трав — мяты и базилика, а также мороженое, созданное на основе традиционных бодрящих напитков, таких как зеленый чай или кофе.

Уникальный факт от экспертов: Настоящий итальянский сорбет (sorbetto) исторически считается предшественником современного мороженого. Еще в древности сицилийцы смешивали снег с вулкана Этна с соком диких цитрусовых и медом. В таком десерте полностью отсутствует жир, что делает его структуру легкой, а терморегуляционный эффект — мгновенным.

Формула идеального вкуса: химия и баланс

Главный секрет правильного летнего десерта кроется в строгом балансе ингредиентов. Эксперты предупреждают, что чрезмерно сладкий сорбет мгновенно теряет свои освежающие свойства и вызывает еще более сильное желание попить. В то же время слишком кислый вкус может показаться агрессивным для рецепторов и слизистой оболочки желудка.

При производстве правильного сорбета профессионалы используют рефрактометры — приборы, измеряющие точный уровень сахара (шкалу Брикса). Для цитрусового сорбета идеальный показатель составляет около 28–30% содержания сахара, что позволяет сохранить текстуру гладкой, не превращая десерт в кусок льда, и при этом оставить вкус благородно-освежающим.

Медицинский аспект: когда мороженое работает как лекарство

Помимо чисто гастрономического удовольствия, холодное лакомство способно приносить и вполне осязаемую медицинскую пользу. Как отмечает доцент медицинского института РУДН Ольга Тарасова, мороженое обладает легким анестезирующим свойством.

Холод вызывает временное сужение сосудов (вазоконстрикцию), что позволяет:

Унять боль в горле: при острых воспалительных процессах (например, легком фарингите) пара ложек сорбета может уменьшить отек и притупить болевые ощущения. Снизить дискомфорт в желудке: при некоторых видах гастрита с повышенной кислотностью легкий холод помогает снизить спазмы.