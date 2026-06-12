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11.06.2026, 20:35

Названо единственное мороженое, которое действительно спасает в жару

Новости Мира 0 211

Итальянские эксперты из Carpigiani Gelato University назвали фруктовый цитрусовый сорбет лучшим десертом для знойного лета, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Секрет освежающего эффекта: почему сорбет обходит пломбир

В условиях экстремальной летней жары привычный сливочный пломбир или эскимо могут сослужить плохую службу. Из-за высокого содержания жиров и сахара классическое мороженое заставляет организм тратить много энергии на переваривание, что только усиливает внутреннее чувство тепла и провоцирует жажду.

Специалисты знаменитой итальянской академии мороженого Carpigiani Gelato University отмечают, что лучшей альтернативой тяжелым молочным десертам являются легкие фруктовые сорбеты. Самыми освежающими признаны вкусы на основе:

  • лимона и грейпфрута;

  • малины, персика и арбуза;

  • манго и экзотических тропических фруктов.

Для придания дополнительной свежести итальянские мастера рекомендуют выбирать десерты с добавлением пряных трав — мяты и базилика, а также мороженое, созданное на основе традиционных бодрящих напитков, таких как зеленый чай или кофе.

Уникальный факт от экспертов: Настоящий итальянский сорбет (sorbetto) исторически считается предшественником современного мороженого. Еще в древности сицилийцы смешивали снег с вулкана Этна с соком диких цитрусовых и медом. В таком десерте полностью отсутствует жир, что делает его структуру легкой, а терморегуляционный эффект — мгновенным.

Формула идеального вкуса: химия и баланс

Главный секрет правильного летнего десерта кроется в строгом балансе ингредиентов. Эксперты предупреждают, что чрезмерно сладкий сорбет мгновенно теряет свои освежающие свойства и вызывает еще более сильное желание попить. В то же время слишком кислый вкус может показаться агрессивным для рецепторов и слизистой оболочки желудка.

При производстве правильного сорбета профессионалы используют рефрактометры — приборы, измеряющие точный уровень сахара (шкалу Брикса). Для цитрусового сорбета идеальный показатель составляет около 28–30% содержания сахара, что позволяет сохранить текстуру гладкой, не превращая десерт в кусок льда, и при этом оставить вкус благородно-освежающим.

Медицинский аспект: когда мороженое работает как лекарство

Помимо чисто гастрономического удовольствия, холодное лакомство способно приносить и вполне осязаемую медицинскую пользу. Как отмечает доцент медицинского института РУДН Ольга Тарасова, мороженое обладает легким анестезирующим свойством.

Холод вызывает временное сужение сосудов (вазоконстрикцию), что позволяет:

  1. Унять боль в горле: при острых воспалительных процессах (например, легком фарингите) пара ложек сорбета может уменьшить отек и притупить болевые ощущения.

  2. Снизить дискомфорт в желудке: при некоторых видах гастрита с повышенной кислотностью легкий холод помогает снизить спазмы.

Важное предупреждение врачей: Мороженое не является полноценным лекарством. Оно лишь временно блокирует неприятные симптомы, но не устраняет причину заболевания. Кроме того, при больном горле десерт нужно есть медленно, слегка подтаивая его во рту, чтобы не спровоцировать ухудшение состояния.

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