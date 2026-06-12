Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием более $1 трлн

Илон Маск официально признан первым в истории долларовым триллионером. Исторический скачок его капитала обеспечил беспрецедентный успех первичного публичного размещения акций (IPO) аэрокосмической корпорации SpaceX, сообщает Lada.kz со ссылкой на Reuters .

Фото: bloomberg.com

Триумф на Nasdaq: SpaceX бьет рекорды

Выход SpaceX на биржу Nasdaq стал самым масштабным финансовым событием в истории мирового технологического сектора. В ходе первичного размещения компания привлекла рекордные $75 млрд, установив цену на уровне $135 за одну бумагу. Инвесторский спрос оказался настолько ажиотажным, что книга заявок была переподписана почти в четыре раза, превысив $250 млрд.

Благодаря этому рыночная капитализация SpaceX взлетела до $1,78 трлн. Позади остались такие гиганты, как JPMorgan Chase, Eli Lilly и даже собственный автомобильный бизнес Маска — Tesla. Предыдущий мировой рекорд по объему привлеченных средств, принадлежавший саудовскому нефтяному гиганту Saudi Aramco ($25,6 млрд в 2019 году), был перекрыт SpaceX почти втрое.

Из чего складывается триллион Маска

До официального старта торгов эксперты Forbes оценивали состояние предпринимателя в районе $780–830 млрд. После переоценки пакетов акций и запуска торгов чистая стоимость активов Маска зафиксировалась на отметке $1,11 трлн.

Основным драйвером столь стремительного роста стали не только ракетные пуски. Ранее SpaceX поглотила другие ключевые активы миллиардера — стартап в сфере искусственного интеллекта xAI и социальную платформу X (бывший Twitter). Инвесторы фактически вкладывались в интегрированную экосистему будущего. Сейчас доля Маска в объединенной SpaceX оценивается примерно в $866 млрд. При этом, несмотря на статус публичной компании, миллиардер сохранил абсолютный контроль над бизнесом, удерживая около 82% голосующих прав через акции класса B. Остальная часть его состояния распределена между акциями Tesla и развивающимся медицинским стартапом Neuralink.

Космические ЦОД и новая бизнес-модель

Скептики на Wall Street указывают на то, что SpaceX до сих пор остается операционно убыточной (чистый убыток за прошлый год составил около $4,9 млрд при выручке в $18,7 млрд), а её текущая оценка выглядит перегретой.

Однако сам Маск оправдывает колоссальную капитализацию выходом на принципиально новый рынок с потенциалом в $28,5 трлн. Привлеченные $75 млрд компания планирует направить на создание орбитальных дата-центров для нужд искусственного интеллекта. Будущие спутники Starlink с 70-метровым размахом крыльев станут основой для космических вычислительных мощностей, что позволит обойти энергетический кризис и дефицит электроэнергии для ИИ на Земле.

Экономический феномен и критика общества

Текущее состояние Илона Маска превосходит годовой внутренний валовый продукт (ВВП) большинства стран мира, включая экономически развитые Сингапур, Ирландию, Тайвань и Швецию. По подсчетам международной организации Oxfam, капитал главы SpaceX сейчас превышает совокупные финансовые ресурсы 46% беднейшего населения планеты (около 3,8 млрд человек).

Столь агрессивная концентрация богатства и влияния в руках одного человека усиливает глобальные дискуссии. Сторонники Маска видят в нем визионера, способного колонизировать Марс и совершить революцию в энергетике. В то же время критики выражают серьезную обеспокоенность его монопольным положением в сфере космического интернета, влиянием на геополитику и специфическими методами корпоративного управления.