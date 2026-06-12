Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием более $1 трлн

Илон Маск официально признан первым в истории долларовым триллионером. Исторический скачок его капитала обеспечил беспрецедентный успех первичного публичного размещения акций (IPO) аэрокосмической корпорации SpaceX, сообщает Lada.kz со ссылкой на Reuters.
Выход SpaceX на биржу Nasdaq стал самым масштабным финансовым событием в истории мирового технологического сектора. В ходе первичного размещения компания привлекла рекордные $75 млрд, установив цену на уровне $135 за одну бумагу. Инвесторский спрос оказался настолько ажиотажным, что книга заявок была переподписана почти в четыре раза, превысив $250 млрд.
Благодаря этому рыночная капитализация SpaceX взлетела до $1,78 трлн. Позади остались такие гиганты, как JPMorgan Chase, Eli Lilly и даже собственный автомобильный бизнес Маска — Tesla. Предыдущий мировой рекорд по объему привлеченных средств, принадлежавший саудовскому нефтяному гиганту Saudi Aramco ($25,6 млрд в 2019 году), был перекрыт SpaceX почти втрое.
До официального старта торгов эксперты Forbes оценивали состояние предпринимателя в районе $780–830 млрд. После переоценки пакетов акций и запуска торгов чистая стоимость активов Маска зафиксировалась на отметке $1,11 трлн.
Основным драйвером столь стремительного роста стали не только ракетные пуски. Ранее SpaceX поглотила другие ключевые активы миллиардера — стартап в сфере искусственного интеллекта xAI и социальную платформу X (бывший Twitter). Инвесторы фактически вкладывались в интегрированную экосистему будущего. Сейчас доля Маска в объединенной SpaceX оценивается примерно в $866 млрд. При этом, несмотря на статус публичной компании, миллиардер сохранил абсолютный контроль над бизнесом, удерживая около 82% голосующих прав через акции класса B. Остальная часть его состояния распределена между акциями Tesla и развивающимся медицинским стартапом Neuralink.
Скептики на Wall Street указывают на то, что SpaceX до сих пор остается операционно убыточной (чистый убыток за прошлый год составил около $4,9 млрд при выручке в $18,7 млрд), а её текущая оценка выглядит перегретой.
Однако сам Маск оправдывает колоссальную капитализацию выходом на принципиально новый рынок с потенциалом в $28,5 трлн. Привлеченные $75 млрд компания планирует направить на создание орбитальных дата-центров для нужд искусственного интеллекта. Будущие спутники Starlink с 70-метровым размахом крыльев станут основой для космических вычислительных мощностей, что позволит обойти энергетический кризис и дефицит электроэнергии для ИИ на Земле.
Текущее состояние Илона Маска превосходит годовой внутренний валовый продукт (ВВП) большинства стран мира, включая экономически развитые Сингапур, Ирландию, Тайвань и Швецию. По подсчетам международной организации Oxfam, капитал главы SpaceX сейчас превышает совокупные финансовые ресурсы 46% беднейшего населения планеты (около 3,8 млрд человек).
Столь агрессивная концентрация богатства и влияния в руках одного человека усиливает глобальные дискуссии. Сторонники Маска видят в нем визионера, способного колонизировать Марс и совершить революцию в энергетике. В то же время критики выражают серьезную обеспокоенность его монопольным положением в сфере космического интернета, влиянием на геополитику и специфическими методами корпоративного управления.
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