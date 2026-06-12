Хуже, чем кажется: ученые доказали, что Земля только притворяется богатой на воду

Несмотря на колоссальные запасы пресной воды на Земле, более 99% этих ресурсов абсолютно недоступны для человечества, что ставит под угрозу выживание цивилизации в условиях климатического кризиса, сообщает Lada.kz.

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Антарктический сейф: где заперты 70% мировой пресной воды

Землю часто называют «голубой планетой» из-за обилия влаги, однако этот статус обманчив. Как пишет Space Daily, главный парадокс земной гидросферы заключается в том, что гигантские объемы пресной воды практически полностью изолированы от людей. По данным Геологической службы США (USGS) и Национального центра данных по снегу и льду (NSIDC), около 68,7% всех пресных ресурсов планеты сковано льдами.

При этом распределение ледяной массы экстремально неравномерно:

Антарктический ледяной щит удерживает около 90% всего льда планеты. Его площадь составляет почти 14 млн кв. км, а объем оценивается в 28–30 млн кубических километров. Это без малого 70% всех запасов пресной воды на Земле.

Гренландский ледяной щит аккумулирует еще порядка 10% замороженной влаги.

Горные ледники делят между собой лишь оставшуюся крошечную долю процента.

Таким образом, колоссальный резервуар планетарного значения находится на самом краю света, за тысячи километров от основных центров цивилизации.

Технологический тупик и «недосягаемая» подземная влага

Существование ресурса в природе не означает его автоматическую доступность. Добыча антарктического льда для нужд человечества сегодня невозможна ни технически, ни экономически. Ледяной панцирь Полюса местами достигает толщины в несколько километров, а экстремально низкие температуры превращают любые масштабные инженерные работы в утопию.

Однако даже если исключить из уравнения полярные льды, ситуация не становится оптимистичнее. Оставшаяся жидкая пресная вода распределена следующим образом:

Грунтовые воды (около 30%): Огромная часть этих запасов залегает в глубоких подземных водоносных горизонтах. Технологии их извлечения требуют таких колоссальных энергетических и финансовых затрат, которые делают добычу коммерчески бессмысленной.

Поверхностные источники (менее 1%): Это реки, озера и атмосфера. Именно эта критически малая доля поддерживает жизнь миллиардов людей и функционирование мировой экономики.

По официальному заявлению Агентства по охране окружающей среды США (EPA), для реального использования человеком доступно менее одного процента от общего объема пресной воды на планете.

Глобальный кризис, о котором молчат цифры

Оригинальные исследования упускают из виду важнейший экономический и климатический контекст. В XXI веке проблема доступности воды обостряется тремя скрытыми факторами:

Загрязнение «живой» воды: Тот самый 1% доступной воды стремительно сокращается из-за промышленного загрязнения, микропластика и сельскохозяйственных стоков. Климатический парадокс ледников: Таяние горных ледников из-за глобального потепления не решает проблему дефицита, а усугубляет её. Вместо того чтобы питать пресные реки, талая вода напрямую стекает в Мировой океан, превращаясь в соленую и непригодную для питья. Кризис мегаполисов: По прогнозам ООН, к 2050 году более половины населения планеты столкнется с хронической нехваткой чистой воды. Проблема переходит из разряда экологических в геополитические — дефицит влаги уже становится причиной локальных военных конфликтов на Ближнем Востоке и в Африке.

В итоге человечество оказалось в положении моряка, потерпевшего крушение посреди океана: воды вокруг бесконечно много, но утолить жажду ею невозможно. Без жесткого контроля за расходом ресурсов и развития технологий опреснения «водный кризис» наступит гораздо раньше, чем прогнозируют оптимисты.