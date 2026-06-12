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12.06.2026, 07:49

Хуже, чем кажется: ученые доказали, что Земля только притворяется богатой на воду

Новости Мира 0 588

Несмотря на колоссальные запасы пресной воды на Земле, более 99% этих ресурсов абсолютно недоступны для человечества, что ставит под угрозу выживание цивилизации в условиях климатического кризиса, сообщает Lada.kz. 

Фото: medium.com
Фото: medium.com

Антарктический сейф: где заперты 70% мировой пресной воды

Землю часто называют «голубой планетой» из-за обилия влаги, однако этот статус обманчив. Как пишет Space Daily, главный парадокс земной гидросферы заключается в том, что гигантские объемы пресной воды практически полностью изолированы от людей. По данным Геологической службы США (USGS) и Национального центра данных по снегу и льду (NSIDC), около 68,7% всех пресных ресурсов планеты сковано льдами.

При этом распределение ледяной массы экстремально неравномерно:

  • Антарктический ледяной щит удерживает около 90% всего льда планеты. Его площадь составляет почти 14 млн кв. км, а объем оценивается в 28–30 млн кубических километров. Это без малого 70% всех запасов пресной воды на Земле.

  • Гренландский ледяной щит аккумулирует еще порядка 10% замороженной влаги.

  • Горные ледники делят между собой лишь оставшуюся крошечную долю процента.

Таким образом, колоссальный резервуар планетарного значения находится на самом краю света, за тысячи километров от основных центров цивилизации.

Технологический тупик и «недосягаемая» подземная влага

Существование ресурса в природе не означает его автоматическую доступность. Добыча антарктического льда для нужд человечества сегодня невозможна ни технически, ни экономически. Ледяной панцирь Полюса местами достигает толщины в несколько километров, а экстремально низкие температуры превращают любые масштабные инженерные работы в утопию.

Однако даже если исключить из уравнения полярные льды, ситуация не становится оптимистичнее. Оставшаяся жидкая пресная вода распределена следующим образом:

  • Грунтовые воды (около 30%): Огромная часть этих запасов залегает в глубоких подземных водоносных горизонтах. Технологии их извлечения требуют таких колоссальных энергетических и финансовых затрат, которые делают добычу коммерчески бессмысленной.

  • Поверхностные источники (менее 1%): Это реки, озера и атмосфера. Именно эта критически малая доля поддерживает жизнь миллиардов людей и функционирование мировой экономики.

По официальному заявлению Агентства по охране окружающей среды США (EPA), для реального использования человеком доступно менее одного процента от общего объема пресной воды на планете.

Глобальный кризис, о котором молчат цифры

Оригинальные исследования упускают из виду важнейший экономический и климатический контекст. В XXI веке проблема доступности воды обостряется тремя скрытыми факторами:

  1. Загрязнение «живой» воды: Тот самый 1% доступной воды стремительно сокращается из-за промышленного загрязнения, микропластика и сельскохозяйственных стоков.

  2. Климатический парадокс ледников: Таяние горных ледников из-за глобального потепления не решает проблему дефицита, а усугубляет её. Вместо того чтобы питать пресные реки, талая вода напрямую стекает в Мировой океан, превращаясь в соленую и непригодную для питья.

  3. Кризис мегаполисов: По прогнозам ООН, к 2050 году более половины населения планеты столкнется с хронической нехваткой чистой воды. Проблема переходит из разряда экологических в геополитические — дефицит влаги уже становится причиной локальных военных конфликтов на Ближнем Востоке и в Африке.

В итоге человечество оказалось в положении моряка, потерпевшего крушение посреди океана: воды вокруг бесконечно много, но утолить жажду ею невозможно. Без жесткого контроля за расходом ресурсов и развития технологий опреснения «водный кризис» наступит гораздо раньше, чем прогнозируют оптимисты.

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