Пользователей предупредили о скрытой «деградации» доступных смартфонов

Рынок ультрабюджетных смартфонов столкнулся с серьезным кризисом рентабельности, который вынуждает бренды сознательно ухудшать технические параметры новых устройств ради удержания ценников, сообщает Lada.kz.
По данным профильного издания GizmoChina, ключевой причиной грядущего упрощения гаджетов стал резкий скачок стоимости полупроводников, оперативной памяти и флеш-накопителей. Производство аппаратов начального ценового сегмента практически перестало приносить прибыль вендорам.
Чтобы не пугать покупателей повышением ценников в условиях глобальной инфляции, технологические гиганты приняли решение пойти по пути «технологического даунгрейда». Изменения в первую очередь коснутся устройств стоимостью в районе 1000 юаней (около 11–12 тысяч рублей по текущему курсу).
Потребителям стоит приготовиться к тому, что новые бюджетники потеряют ряд премиальных опций, которые еще недавно казались стандартом индустрии:
Отказ от OLED в пользу IPS: Вместо ярких и энергоэффективных OLED-панелей базовые модели вновь получат более дешевые IPS-матрицы, разрешение которых жестко ограничат порогом в 1080p.
Возвращение «каплевидного» выреза: Экранные панели с аккуратными круглыми вырезами под фронтальную камеру уступят место устаревшим «каплям» — это позволяет существенно снизить процент брака и стоимость производства дисплейного модуля.
Урезание памяти: Стандартом для ультрабюджетного сегмента снова станут 6 Гбайт оперативной памяти вместо 8 Гбайт. Кроме того, минимальный объем встроенного накопителя зафиксируется на отметке 128 Гбайт, хотя годом ранее индустрия уверенно взяла курс на переход к 256 Гбайт в базовых версиях.
Что вызвало дефицит памяти? Аналитики полупроводникового рынка отмечают, что подорожание чипов памяти (NAND и DRAM) связано с искусственным ограничением производства крупнейшими игроками (Samsung, SK Hynix и Micron). После кризиса перепроизводства прошлых лет гиганты сократили мощности, что наложилось на взрывной рост спроса на серверную память для систем искусственного интеллекта (ИИ). В итоге поставщики перенаправили кремниевые пластины на более прибыльный рынок чипов для дата-центров, оставив создателей дешевых смартфонов на «голодном пайке».
Кроме того, дисплеи типа OLED подорожали из-за монополизации патентов и усложнения логистических цепочек поставок редких металлов. Для удержания цены «ниже $150» условной Xiaomi или Realme сейчас приходится выбирать: либо поднять цену на 20–30%, либо вернуть технологии трехлетней давности.
Эксперты полагают, что подобная стратегия «скрытой инфляции» (или шринкфляции в мире гаджетов) задержится на рынке как минимум на ближайший год.
Потребителям, которые планируют обновить телефон в 2026 году и хотят получить качественный экран и достаточный запас памяти, придется либо обращать внимание на остатки моделей прошлых сезонов, либо закладывать на покупку более солидный бюджет, переходя в среднеценовой сегмент.
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