Пользователей предупредили о скрытой «деградации» доступных смартфонов

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Экономический тупик: почему дорожают компоненты

По данным профильного издания GizmoChina, ключевой причиной грядущего упрощения гаджетов стал резкий скачок стоимости полупроводников, оперативной памяти и флеш-накопителей. Производство аппаратов начального ценового сегмента практически перестало приносить прибыль вендорам.

Чтобы не пугать покупателей повышением ценников в условиях глобальной инфляции, технологические гиганты приняли решение пойти по пути «технологического даунгрейда». Изменения в первую очередь коснутся устройств стоимостью в районе 1000 юаней (около 11–12 тысяч рублей по текущему курсу).

На чем будут экономить: возвращение «капли» и IPS-матриц

Потребителям стоит приготовиться к тому, что новые бюджетники потеряют ряд премиальных опций, которые еще недавно казались стандартом индустрии:

Отказ от OLED в пользу IPS: Вместо ярких и энергоэффективных OLED-панелей базовые модели вновь получат более дешевые IPS-матрицы, разрешение которых жестко ограничат порогом в 1080p.

Возвращение «каплевидного» выреза: Экранные панели с аккуратными круглыми вырезами под фронтальную камеру уступят место устаревшим «каплям» — это позволяет существенно снизить процент брака и стоимость производства дисплейного модуля.

Урезание памяти: Стандартом для ультрабюджетного сегмента снова станут 6 Гбайт оперативной памяти вместо 8 Гбайт. Кроме того, минимальный объем встроенного накопителя зафиксируется на отметке 128 Гбайт, хотя годом ранее индустрия уверенно взяла курс на переход к 256 Гбайт в базовых версиях.

Что осталось за кадром?

Что вызвало дефицит памяти? Аналитики полупроводникового рынка отмечают, что подорожание чипов памяти (NAND и DRAM) связано с искусственным ограничением производства крупнейшими игроками (Samsung, SK Hynix и Micron). После кризиса перепроизводства прошлых лет гиганты сократили мощности, что наложилось на взрывной рост спроса на серверную память для систем искусственного интеллекта (ИИ). В итоге поставщики перенаправили кремниевые пластины на более прибыльный рынок чипов для дата-центров, оставив создателей дешевых смартфонов на «голодном пайке».

Кроме того, дисплеи типа OLED подорожали из-за монополизации патентов и усложнения логистических цепочек поставок редких металлов. Для удержания цены «ниже $150» условной Xiaomi или Realme сейчас приходится выбирать: либо поднять цену на 20–30%, либо вернуть технологии трехлетней давности.

Прогноз: к чему готовиться покупателям

Эксперты полагают, что подобная стратегия «скрытой инфляции» (или шринкфляции в мире гаджетов) задержится на рынке как минимум на ближайший год.

Потребителям, которые планируют обновить телефон в 2026 году и хотят получить качественный экран и достаточный запас памяти, придется либо обращать внимание на остатки моделей прошлых сезонов, либо закладывать на покупку более солидный бюджет, переходя в среднеценовой сегмент.