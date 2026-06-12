18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
489.33
566.3
6.74
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
12.06.2026, 08:21

Пользователей предупредили о скрытой «деградации» доступных смартфонов

Новости Мира 0 582

Рынок ультрабюджетных смартфонов столкнулся с серьезным кризисом рентабельности, который вынуждает бренды сознательно ухудшать технические параметры новых устройств ради удержания ценников, сообщает Lada.kz. 

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Экономический тупик: почему дорожают компоненты

По данным профильного издания GizmoChina, ключевой причиной грядущего упрощения гаджетов стал резкий скачок стоимости полупроводников, оперативной памяти и флеш-накопителей. Производство аппаратов начального ценового сегмента практически перестало приносить прибыль вендорам.

Чтобы не пугать покупателей повышением ценников в условиях глобальной инфляции, технологические гиганты приняли решение пойти по пути «технологического даунгрейда». Изменения в первую очередь коснутся устройств стоимостью в районе 1000 юаней (около 11–12 тысяч рублей по текущему курсу).

На чем будут экономить: возвращение «капли» и IPS-матриц

Потребителям стоит приготовиться к тому, что новые бюджетники потеряют ряд премиальных опций, которые еще недавно казались стандартом индустрии:

  • Отказ от OLED в пользу IPS: Вместо ярких и энергоэффективных OLED-панелей базовые модели вновь получат более дешевые IPS-матрицы, разрешение которых жестко ограничат порогом в 1080p.

  • Возвращение «каплевидного» выреза: Экранные панели с аккуратными круглыми вырезами под фронтальную камеру уступят место устаревшим «каплям» — это позволяет существенно снизить процент брака и стоимость производства дисплейного модуля.

  • Урезание памяти: Стандартом для ультрабюджетного сегмента снова станут 6 Гбайт оперативной памяти вместо 8 Гбайт. Кроме того, минимальный объем встроенного накопителя зафиксируется на отметке 128 Гбайт, хотя годом ранее индустрия уверенно взяла курс на переход к 256 Гбайт в базовых версиях.

Что осталось за кадром? 

Что вызвало дефицит памяти? Аналитики полупроводникового рынка отмечают, что подорожание чипов памяти (NAND и DRAM) связано с искусственным ограничением производства крупнейшими игроками (Samsung, SK Hynix и Micron). После кризиса перепроизводства прошлых лет гиганты сократили мощности, что наложилось на взрывной рост спроса на серверную память для систем искусственного интеллекта (ИИ). В итоге поставщики перенаправили кремниевые пластины на более прибыльный рынок чипов для дата-центров, оставив создателей дешевых смартфонов на «голодном пайке».

Кроме того, дисплеи типа OLED подорожали из-за монополизации патентов и усложнения логистических цепочек поставок редких металлов. Для удержания цены «ниже $150» условной Xiaomi или Realme сейчас приходится выбирать: либо поднять цену на 20–30%, либо вернуть технологии трехлетней давности.

Прогноз: к чему готовиться покупателям

Эксперты полагают, что подобная стратегия «скрытой инфляции» (или шринкфляции в мире гаджетов) задержится на рынке как минимум на ближайший год.

Потребителям, которые планируют обновить телефон в 2026 году и хотят получить качественный экран и достаточный запас памяти, придется либо обращать внимание на остатки моделей прошлых сезонов, либо закладывать на покупку более солидный бюджет, переходя в среднеценовой сегмент.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0
Новые правила входа в Kaspi или Halyk: что изменится для миллионов казахстанцев с 12 июляНовости Казахстана
29.05.2026, 14:16 0
В Казахстане сделали предупреждение для всех владельцев ЭЦПНовости Казахстана
15.05.2026, 18:04 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь