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12.06.2026, 08:58

Перепутал адрес: 22-летний пассажир зарезал пожилого таксиста, который не смог найти нужную улицу

Новости Мира 0 679

В Южной Корее апелляционный суд поставил точку в резонансном деле 22-летнего парня, который с особой жестокостью расправился с пожилым водителем такси из-за того, что тот перепутал адрес, сообщает Lada.kz со ссылкой на Yonhap News.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Кровавая поездка: хронология трагедии в Хвасоне

Резонансное преступление, потрясшее южнокорейское общество, произошло 26 июня прошлого года в городе Хвасон (провинция Кёнгидо). Около половины четвертого утра 22-летний пассажир устроил потасовку с 60-летним водителем такси. Поводом для агрессии стало то, что пожилой мужчина не смог сразу сориентироваться в навигаторе и найти нужный адрес.

В ходе конфликта молодой человек достал нож и нанес водителю десятки ранений. Оставив истекающего кровью мужчину, злоумышленник угнал его автомобиль. По пути он совершил нападение на двоих случайных прохожих, которые пытались прийти на помощь водителю или стали невольными свидетелями происходящего — корейцы получили тяжелые травмы, включая переломы.

Несмотря на оперативную госпитализацию, спасти жизнь 60-летнего таксиста медикам не удалось. Сам нападавший был задержан полицией Сеула по "горячим следам" чуть более чем через час после убийства.

Психиатрическая экспертиза и позиция суда

В ходе судебного процесса сторона защиты настаивала на смягчении наказания, пытаясь доказать, что подсудимый страдает от тяжелого психического расстройства и в момент совершения преступления не контролировал свои действия.

Однако судебно-психиатрическая экспертиза и собранные улики указали на то, что действия нападавшего были осознанными, а последующий угон машины и нападение на свидетелей говорят о попытке скрыть следы преступления.

Решение суда: Апелляционная инстанция оставила в силе первоначальный жесткий приговор — 35 лет лишения свободы. После отбытия внушительного срока мужчина будет обязан пожизненно или в течение длительного периода (устанавливается надзорными органами) носить электронный браслет для мониторинга местоположения.

Почему приговор в 35 лет считается беспрецедентным для Южной Кореи?

  • Жесткость правосудия: В Южной Корее, несмотря на наличие смертной казни в законодательстве, с 1997 года действует неофициальный мораторий на ее исполнение. Пожизненное заключение или сроки свыше 30 лет здесь чаще всего дают за массовые убийства, терроризм или шпионаж. Приговор в 35 лет для 22-летнего парня (фактически, он выйдет на свободу уже пожилым человеком в возрасте 57 лет) отражает крайнее возмущение судейского корпуса жестокостью и беспричинностью нападения.

  • Проблема безопасности таксистов: Данный инцидент вновь поднял в Южной Корее волну дискуссий о безопасности водителей общественного транспорта и такси. Профсоюзы перевозчиков Южной Кореи уже несколько лет требуют на законодательном уровне обязать устанавливать прочные защитные перегородки между водителем и пассажирами (как это сделано во многих штатах США и странах Европы), особенно для работы в ночные смены.

  • Электронные браслеты на контроле: Практика применения электронных браслетов (в Южной Корее их называют "электронными ножными браслетами") изначально была введена в 2008 году исключительно для лиц, совершивших сексуальные преступления. Тот факт, что суд обязал убийцу носить это устройство после освобождения, подчеркивает, что государство признало его перманентно опасным для общества.

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