Как выбрать арбуз «без промаха»: эксперт назвала три детали, на которые никто не смотрит

Эксперты рассказали, на что обратить внимание при выборе идеального арбуза и как избежать покупки некачественного плода, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».
Выбор идеального арбуза — задача, с которой ежегодно сталкиваются миллионы покупателей. Чтобы покупка не обернулась разочарованием или, что хуже, пищевым отравлением, важно знать ключевые маркеры спелости. Доктор сельскохозяйственных наук, заведующая кафедрой «Химические технологии и биотехнологии» Московского политеха Нина Мясищева в беседе поделилась профессиональными секретами выбора качественного плода.
По словам эксперта, один из самых надежных способов определить качество арбуза — оценить его вес относительно визуального размера.
«Идеальный арбуз должен быть тяжелым для своего размера — это означает, что внутри много сока и сахара», — подчеркивает Нина Мясищева.
Если крупный с виду плод кажется неожиданно легким, скорее всего, он уже пересох, потерял влагу или имеет внутренние пустоты. Кроме того, форма ягоды должна быть симметричной, без странных выпуклостей и вмятин. Слишком вытянутые или приплюснутые арбузы часто срывают недозрелыми, чтобы они лучше переносили транспортировку.
Классический метод «простукивания» действительно работает, подтверждают специалисты. Спелый арбуз при хлопке или постукивании издает звонкий, гулкий и слегка пружинящий звук. Если же звук глухой, плод либо перезрел и начал портиться, либо внутри образовались пустоты.
Также стоит внимательно изучить «анатомические» детали:
Кожура: Должна быть матовой, гладкой, с четкими контрастными полосами. Глянцевый блеск — признак того, что арбуз еще не дозрел. На ощупь корка обязана быть твердой; если она продавливается пальцем — плод испорчен.
Хвостик (плодоножка): У спелой ягоды он умеренно сухой. Абсолютно зеленый и сочный хвостик выдает плод, который срезали слишком рано.
Земляное пятно: Это место, на котором арбуз лежал на грядке. У хорошего плода оно должно быть насыщенно-желтым или даже оранжевым. Белый или бледный цвет пятна — явный маркер незрелости.
Важно знать: Официальный сезон безопасных бахчевых в большинстве регионов стартует только в августе. Арбузы, появляющиеся на прилавках в июне и начале июля, чаще всего импортируются из южных стран (Иран, Турция, Египет) или выращиваются в парниках с использованием стимуляторов роста.
Чтобы обезопасить себя от избытка нитратов и бактерий, придерживайтесь трех золотых правил:
Откажитесь от надрезов. Никогда не просите продавца вырезать «пирамидку» на пробу. Нож и грязная корка арбуза — идеальная среда для мгновенного занесения бактерий в сладкую мякоть, которая на жаре превращается в инкубатор для кишечной палочки.
Проверьте срез дома. Если вы уже разрезали арбуз дома, обратите внимание на волокна. У здорового плода они белые. Прожилки желтого или фиолетового цвета, а также слишком глянцевый, «зеркальный» срез без крупинок — частый признак избытка азотных удобрений.
Место покупки. Покупайте бахчевые только в стационарных магазинах или на санкционированных рынках. Торговые точки у обочин дорог опасны: арбузы моментально впитывают тяжелые металлы и токсины из автомобильных выхлопных газов через микротрещины.
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