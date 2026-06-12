Как выбрать арбуз «без промаха»: эксперт назвала три детали, на которые никто не смотрит

Эксперты рассказали, на что обратить внимание при выборе идеального арбуза и как избежать покупки некачественного плода, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

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Выбор идеального арбуза — задача, с которой ежегодно сталкиваются миллионы покупателей. Чтобы покупка не обернулась разочарованием или, что хуже, пищевым отравлением, важно знать ключевые маркеры спелости. Доктор сельскохозяйственных наук, заведующая кафедрой «Химические технологии и биотехнологии» Московского политеха Нина Мясищева в беседе поделилась профессиональными секретами выбора качественного плода.

Плотность и вес: главный секрет спелости

По словам эксперта, один из самых надежных способов определить качество арбуза — оценить его вес относительно визуального размера.

«Идеальный арбуз должен быть тяжелым для своего размера — это означает, что внутри много сока и сахара», — подчеркивает Нина Мясищева.

Если крупный с виду плод кажется неожиданно легким, скорее всего, он уже пересох, потерял влагу или имеет внутренние пустоты. Кроме того, форма ягоды должна быть симметричной, без странных выпуклостей и вмятин. Слишком вытянутые или приплюснутые арбузы часто срывают недозрелыми, чтобы они лучше переносили транспортировку.

Акустический тест и идеальный хвостик

Классический метод «простукивания» действительно работает, подтверждают специалисты. Спелый арбуз при хлопке или постукивании издает звонкий, гулкий и слегка пружинящий звук. Если же звук глухой, плод либо перезрел и начал портиться, либо внутри образовались пустоты.

Также стоит внимательно изучить «анатомические» детали:

Кожура: Должна быть матовой, гладкой, с четкими контрастными полосами. Глянцевый блеск — признак того, что арбуз еще не дозрел. На ощупь корка обязана быть твердой; если она продавливается пальцем — плод испорчен.

Хвостик (плодоножка): У спелой ягоды он умеренно сухой. Абсолютно зеленый и сочный хвостик выдает плод, который срезали слишком рано.

Земляное пятно: Это место, на котором арбуз лежал на грядке. У хорошего плода оно должно быть насыщенно-желтым или даже оранжевым. Белый или бледный цвет пятна — явный маркер незрелости.

Как не отравиться первыми арбузами

Важно знать: Официальный сезон безопасных бахчевых в большинстве регионов стартует только в августе. Арбузы, появляющиеся на прилавках в июне и начале июля, чаще всего импортируются из южных стран (Иран, Турция, Египет) или выращиваются в парниках с использованием стимуляторов роста.

Чтобы обезопасить себя от избытка нитратов и бактерий, придерживайтесь трех золотых правил: