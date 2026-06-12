Как обмануть мозг за 5 минут: британский врач раскрыл простой трюк против бессонницы

Популярный британский доктор Амир Хан рассказал о простом ментальном упражнении, которое помогает успокоить гиперактивный мозг и уснуть за считанные минуты, сообщает Lada.kz со ссылкой на Daily Mirror.

Фото: mirror.co.uk

Проблемы с засыпанием — одна из главных «эпидемий» XXI века. По данным медицинской статистики, с хроническим или эпизодическим нарушением сна сталкивается каждый третий житель планеты. Чаще всего уснуть мешает так называемая «мысленная жвачка» — бесконечный прокрутка в голове планов на завтра, финансовых забот или бытовых проблем.

Как объясняет врач общей практики Амир Хан, чьи слова приводит издание Daily Mirror, в такие моменты наш мозг переходит в режим боевой готовности. Он воспринимает поток тревожных мыслей как сигнал реальной опасности, из-за чего блокирует выработку гормонов сна. Переломить этот механизм помогает техника когнитивного перемешивания.

Как работает метод когнитивного перемешивания: пошаговая инструкция

Суть методики заключается в том, чтобы искусственно занять мозг монотонной, но требующей легкой концентрации задачей. Это переключает его с режима решения проблем на режим отдыха.

Выберите любое нейтральное слово из 5–6 букв (например, «КНИГА», «СПОРТ» или «ВРЕМЯ»). Важно, чтобы оно не вызывало у вас сильных эмоций. Начните с первой буквы. Мысленно загадайте первую букву выбранного слова и начните подбирать к ней другие слова, визуализируя их. Например, на букву «К»: кот, кактус, корабль, кресло. Представляйте образы. Не просто перебирайте слова, а на 2–3 секунды детально представляйте каждый предмет в воображении. Переходите к следующей букве. Как только поток слов на первую букву иссякнет, переходите ко второй и повторяйте процесс.

Совет врача: Если слово закончилось, а сон так и не пришел, выберите новое слово и начните заново. Главное — не заставлять себя спать насильно, а сфокусироваться на картинках.

Почему это помогает?

Метод когнитивного перемешивания (Cognitive Shuffling) не просто выдумка. Его разработал канадский когнитивист, профессор Университета Саймона Фрейзера Люк Бодуан.

Научное обоснование метода кроется в эволюционных механизмах работы мозга:

Проверка на безопасность. Перед сном наш мозг бессознательно анализирует мысли. Если они связные, линейные и тревожные (например: «Где взять деньги на ремонт?»), мозг решает, что спать сейчас опасно, и выделяет кортизол.

Имитация сонного состояния. Когда вы начинаете хаотично перескакивать с «кота» на «кресло», а затем на «арбуз», вы имитируете хаотичную работу мозга в фазе засыпания. Мозг считывает этот бессвязный набор образов как сигнал: «Всё в порядке, мы засыпаем, логика отключена», — и запускает процессы торможения нервной системы.

Когда пора обратиться к сомнологу

Несмотря на высокую эффективность психологических техник, доктор Амир Хан напоминает: когнитивное перемешивание — это инструмент для снятия ситуативного стресса.

Если проблемы со сном длятся дольше месяца, мешают вам нормально функционировать днем, а засыпание стабильно занимает более 30–40 минут, речь может идти о клинической инсомнии. В таких случаях не стоит заниматься самолечением — необходимо обратиться за консультацией к квалифицированному специалисту (неврологу или сомнологу) для поиска первопричины расстройства.