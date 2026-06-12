18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
489.33
566.3
6.74
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
12.06.2026, 11:36

Как обмануть мозг за 5 минут: британский врач раскрыл простой трюк против бессонницы

Новости Мира 0 791

Популярный британский доктор Амир Хан рассказал о простом ментальном упражнении, которое помогает успокоить гиперактивный мозг и уснуть за считанные минуты, сообщает Lada.kz со ссылкой на Daily Mirror.

Фото: mirror.co.uk
Фото: mirror.co.uk

Проблемы с засыпанием — одна из главных «эпидемий» XXI века. По данным медицинской статистики, с хроническим или эпизодическим нарушением сна сталкивается каждый третий житель планеты. Чаще всего уснуть мешает так называемая «мысленная жвачка» — бесконечный прокрутка в голове планов на завтра, финансовых забот или бытовых проблем.

Как объясняет врач общей практики Амир Хан, чьи слова приводит издание Daily Mirror, в такие моменты наш мозг переходит в режим боевой готовности. Он воспринимает поток тревожных мыслей как сигнал реальной опасности, из-за чего блокирует выработку гормонов сна. Переломить этот механизм помогает техника когнитивного перемешивания.

Как работает метод когнитивного перемешивания: пошаговая инструкция

Суть методики заключается в том, чтобы искусственно занять мозг монотонной, но требующей легкой концентрации задачей. Это переключает его с режима решения проблем на режим отдыха.

  1. Выберите любое нейтральное слово из 5–6 букв (например, «КНИГА», «СПОРТ» или «ВРЕМЯ»). Важно, чтобы оно не вызывало у вас сильных эмоций.

  2. Начните с первой буквы. Мысленно загадайте первую букву выбранного слова и начните подбирать к ней другие слова, визуализируя их. Например, на букву «К»: кот, кактус, корабль, кресло.

  3. Представляйте образы. Не просто перебирайте слова, а на 2–3 секунды детально представляйте каждый предмет в воображении.

  4. Переходите к следующей букве. Как только поток слов на первую букву иссякнет, переходите ко второй и повторяйте процесс.

Совет врача: Если слово закончилось, а сон так и не пришел, выберите новое слово и начните заново. Главное — не заставлять себя спать насильно, а сфокусироваться на картинках.

Почему это помогает? 

Метод когнитивного перемешивания (Cognitive Shuffling) не просто выдумка. Его разработал канадский когнитивист, профессор Университета Саймона Фрейзера Люк Бодуан.

Научное обоснование метода кроется в эволюционных механизмах работы мозга:

  • Проверка на безопасность. Перед сном наш мозг бессознательно анализирует мысли. Если они связные, линейные и тревожные (например: «Где взять деньги на ремонт?»), мозг решает, что спать сейчас опасно, и выделяет кортизол.

  • Имитация сонного состояния. Когда вы начинаете хаотично перескакивать с «кота» на «кресло», а затем на «арбуз», вы имитируете хаотичную работу мозга в фазе засыпания. Мозг считывает этот бессвязный набор образов как сигнал: «Всё в порядке, мы засыпаем, логика отключена», — и запускает процессы торможения нервной системы.

Когда пора обратиться к сомнологу

Несмотря на высокую эффективность психологических техник, доктор Амир Хан напоминает: когнитивное перемешивание — это инструмент для снятия ситуативного стресса.

Если проблемы со сном длятся дольше месяца, мешают вам нормально функционировать днем, а засыпание стабильно занимает более 30–40 минут, речь может идти о клинической инсомнии. В таких случаях не стоит заниматься самолечением — необходимо обратиться за консультацией к квалифицированному специалисту (неврологу или сомнологу) для поиска первопричины расстройства.

0
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0
Новые правила входа в Kaspi или Halyk: что изменится для миллионов казахстанцев с 12 июляНовости Казахстана
29.05.2026, 14:16 0
В Казахстане сделали предупреждение для всех владельцев ЭЦПНовости Казахстана
15.05.2026, 18:04 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь