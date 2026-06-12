Во сколько Киркорову обошлось «новое» лицо

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров потратил на радикальное изменение внешности от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщил пластический хирург Сергей Свиридов, проанализировавший свежие изменения в чертах лица 59-летнего артиста, передает Lada.kz со ссылкой на kp.ru .

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Что изменилось во внешности артиста: разбор хирурга

Главной темой для обсуждения в шоу-бизнесе стало очередное преображение Филиппа Киркорова, который в последнее время активно экспериментирует со своей внешностью. Известный пластический хирург Сергей Свиридов в беседе подробно разобрал, какие именно зоны лица певца подверглись хирургическому и косметологическому вмешательству.

По словам специалиста, наиболее очевидной трансформации подвергся нос исполнителя — здесь четко прослеживаются следы проведенной ринопластики. Кроме того, заметные изменения коснулись нижней трети лица и скуловой зоны:

Подбородок: контур стал более четким и выраженным (результат ментопластики или введения плотных филлеров).

Скулы: приобрели дополнительный объем, характерный для процедур липофилинга (пересадки собственной жировой ткани) или инъекционных методик.

Эксперт отметил, что певец стал выглядеть заметно свежее и моложе, однако за это пришлось заплатить уникальностью образа. По мнению Свиридова, вместе с возрастными изменениями артист частично утратил те черты лица, которые ранее формировали его узнаваемую мужскую брутальность.

Почему «1,5 миллиона» — это лишь верхушка айсберга?

Озвученная сумма в 800 тыс. — 1,5 млн рублей по меркам премиальной московской пластической хирургии выглядит весьма скромно и, скорее всего, покрывает исключительно хирургические манипуляции «чистыми».

В реальности конечный чек для звезд масштаба Киркорова всегда в 2–3 раза выше по ряду причин, которые часто остаются за кадром:

ВИП-реабилитация и стационар: Пребывание в палатах люкс-класса под круглосуточным наблюдением, использование закрытых VIP-входов для конфиденциальности и индивидуальное диетическое меню обходятся от 50 до 150 тысяч рублей за сутки. Экстренная косметология: Чтобы ускорить заживление синяков и отеков, звездам назначают дорогостоящие курсы микротоковой терапии, плазмотерапии (PRP) и гипербарической оксигенации (барокамеры), что добавляет к смете еще 200–300 тысяч рублей. Хирург «с именем»: Топовые специалисты (такие, как Тимур Хайдаров, с которым ранее активно сотрудничал певец) берут значительную наценку за бренд и персональные риски при работе с главными медиалицами страны. Подобные операции у звездных врачей нередко стартуют от 2–3 миллионов рублей за комплекс.

Кроме того, стоит помнить, что нынешний этап — это продолжение глобального «тюнинга» артиста, начатого еще в 2023 году. Тогда Киркоров перенес масштабную пластику тела (включая формирование кубиков пресса, липосакцию и коррекцию фигуры), общая стоимость которой, по оценкам аналитиков рынка, превысила 5 миллионов рублей.

Сколько продлится восстановление?

Процесс трансформации поп-короля еще не завершен. На данный момент Филипп Киркоров находится в стадии активной реабилитации после пластики носа.

Как подчеркнул доктор Свиридов, оценивать финальный результат хирургического вмешательства пока рано. Полное восстановление, перестройка сосудистой сети и окончательное формирование мягких тканей после ринопластики занимают от 6 до 8 месяцев. Только по истечении этого срока лицо артиста приобретет свои постоянные, стабилизировавшиеся очертания.