Невидимый яд с неба: планету накрыли глобальные дожди из «вечной» кислоты

Земля столкнулась с новой экологической угрозой: атмосфера планеты перенасыщена трифторуксусной кислотой, которая выпадает с осадками и проникает в питьевую воду. По данным масштабного моделирования, за последние два десятилетия на поверхность суши и океанов осело более 335 тысяч тонн этого сверхстойкого токсина, относящегося к семейству «вечных химикатов» (ПФАС), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

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Парадокс спасения озонового слоя

Как сообщает научный журнал Atmospheric Chemistry and Physics (ACP), масштабное загрязнение стало неожиданным побочным эффектом триумфа международной дипломатии. В 1980-х годах человечество подписало Монреальский протокол, чтобы запретить разрушающие озоновый слой хлорфторуглероды (ХФУ). На смену им в кондиционерах, холодильниках и аэрозолях пришли гидрофторуглероды (ГФУ).

Однако ученые из Ланкастерского университета выяснили: под воздействием жесткого ультрафиолета в стратосфере эти новые, «безопасные» хладагенты распадаются с выделением трифторуксусной кислоты (ТФУ). Вместе с каплями дождя и снега этот невидимый химический коктейль возвращается на землю.

Сквозь фильтры — в стакан: почему токсин невозможно остановить

Главная опасность ТФУ кроется в ее феноменальной химической стабильности. В отличие от большинства органических загрязнителей, эта кислота:

не разрушается под прямыми солнечными лучами;

абсолютно игнорируется почвенными бактериями и микроорганизмами;

способна накапливаться в окружающей среде на протяжении тысячелетий.

Хуже того, традиционные городские очистные сооружения и домашние бытовые фильтры полностью «слепы» перед ТФУ. Молекулы кислоты беспрепятственно проходят сквозь системы водоподготовки, попадая напрямую в водопроводные краны. Особенно сильно страдают замкнутые бессточные водоемы: из-за испарения воды концентрация яда в них стремительно растет, что уже сегодня угнетает рост водорослей и убивает популяции земноводных.

Экологическое эхо: Арктика под ударом

Исследование показало, что география загрязнения охватила весь земной шар — от экватора до полюсов. При этом наибольшую тревогу у ученых вызывает Арктика. В полярном регионе нет крупных промышленных производств, однако из-за глобальных атмосферных течений колоссальные объемы ТФУ переносятся туда из умеренных широт Европы, Азии и Северной Америки, отравляя хрупкие северные экосистемы.

Чтобы до конца понять масштаб катастрофы, необходимо заглянуть глубже в биологические и экономические аспекты проблемы, которые часто остаются за рамками сухих научных отчетов:

Биологическая угроза для человека и скрытый канцерогенный риск: Трифторуксусная кислота (ТФУ) — наименее изученный представитель семейства ПФАС. Если вред её «старших братьев» (ПФОК и ПФОС) для печени, гормональной системы и общего иммунитета человека уже доказан (они официально признаны канцерогенами), то ТФУ долгое время считалась «умеренно токсичной». Однако последние медицинские исследования показывают, что постоянное употребление ТФУ с водой может приводить к скрытым биохимическим изменениям в клетках печени и нарушению липидного обмена. Кигалийская поправка и «ловушка» новых технологий: В 2016 году была принята Кигалийская поправка, призванная заменить ГФУ на еще более современное поколение веществ — гидрофторолефины (ГФО). Лоббисты утверждали, что ГФО имеют ультракороткое время жизни в атмосфере и не вызывают глобального потепления. Но ученые умалчивали о главном: распадаясь в воздухе всего за несколько дней, ГФО превращаются в ТФУ со стопроцентной эффективностью! То есть переход на «зеленые» хладагенты лишь ускорит выпадение кислотных дождей. Экономический тупик очистки: Удалить ТФУ из питьевой воды технически возможно, но для этого требуются промышленные установки обратного осмоса высокой мощности или дорогостоящие системы высокотемпературной плазменной деструкции. Модернизация муниципальных станций водоочистки в масштабах одной страны потребует миллиардных инвестиций, что неизбежно приведет к резкому скачку тарифов на воду для населения.

Прогноз на будущее

По оценкам исследователей, даже если завтра все заводы мира одновременно прекратят использование опасных хладагентов, объемы выпадения ТФУ на планете удвоятся к 2050 году. Атмосферный «резервуар» уже переполнен. Человечеству необходимо срочно вводить жесткие международные лимиты на концентрацию ТФУ в питьевой воде и переходить на природные хладагенты — такие как пропан, изобутан или обычный углекислый газ (CO2​).