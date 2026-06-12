Величайший детектив в истории космоса: ученые получили новые данные о Девятой планете

Открытие двух новых транснептуновых объектов нанесло сокрушительный удар по гипотезе существования загадочной Девятой планеты. Их орбиты полностью опровергают расчеты, на которых строилась теория последние десять лет, сообщает Lada.kz.

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Конец космической иллюзии: что пошло не так с расчетами Батыгина и Брауна

Популярная гипотеза о существовании массивной Девятой планеты (Planet Nine) на самых дальних рубежах нашей системы столкнулась с серьезным научным противоречием. Как сообщает авторитетное издание The Astronomical Journal (AJ), траектории двух недавно обнаруженных ледяных тел — 2017 OF201 и 2023 KQ14 — принципиально не вписываются в математические модели, предсказывающие присутствие крупного космического тела за орбитой Нептуна.

Напомним, что в 2016 году астрономы Константин Батыгин и Майкл Браун из Калифорнийского технологического института (Caltech) произвели фурор в научном мире. Они заметили странное «выстраивание» (кластеризацию) орбит нескольких далеких объектов пояса Койпера в одном направлении. Ученые предположили, что их «сгоняет» в кучу гравитация невидимого гиганта — «Суперземли», которая весит в 5–10 раз больше Земли и находится в сотнях астрономических единиц от Солнца.

Две аномалии, которые перечеркнули теорию

Новые наблюдения показали, что первоначальные выводы могли быть преждевременными. Главными «разрушителями легенды» стали два транснептуновых объекта:

2017 OF201: его орбита оказалась развернута ровно в противоположную сторону от того «коридора», где, согласно расчетам, должны концентрироваться тела под влиянием Девятой планеты.

2023 KQ14: этот объект признан одним из самых далеких из всех, что когда-либо фиксировало человечество. Моделирование показало: если бы Девятая планета существовала там, где её ищут, гравитация гиганта давно бы сделала орбиту 2023 KQ14 нестабильной и выбросила бы его из Солнечной системы. Однако он находится на своем месте.

Важная деталь: В той области неба, где, по прогнозам Батыгина и Брауна, должна была обнаружиться целая группа «вытолкнутых» планетой объектов, телескопы не нашли ровным счетом ничего.

Финал дискуссии: астрономы ждут вердикта от обсерватории Вера Рубин

Сегодня мировое астрономическое сообщество разделилось на два лагеря:

Реалисты: считают, что новые данные ставят окончательную точку в затянувшейся дискуссии, а Девятая планета — не более чем красивая математическая ошибка. Оптимисты: не спешат сдаваться и заявляют, что загадочная планета все-таки существует, но она либо значительно массивнее, либо улетела по своей орбите еще дальше, чем предполагалось в 2016 году.

Ультимативным судьей в этом споре станет новейшая Обсерватория Вера Рубин (Vera C. Rubin Observatory) в Чили. Как только этот гигантский цифровой комплекс начнет полноценный глубокий обзор южного неба, он будет открывать десятки и сотни транснептуновых объектов ежегодно. Буквально за 2–3 года работы обсерватория накопит массив данных, который либо окончательно похоронит миф о Девятой планете, либо впишет её первооткрывателей в учебники истории. Нам осталось ждать совсем недолго.