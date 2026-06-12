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12.06.2026, 18:13

Мощное землетрясение произошло в Азербайджане (видео)

Новости Мира 0 686

На северо-западе Азербайджана зафиксировано сильное землетрясение магнитудой 5,1. Очевидцы публикуют видеокадры колеблющихся интерьеров, однако, по заявлению экстренных служб, разрушений в жилом секторе удалось избежать, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© iStock.com / Adventtr
© iStock.com / Adventtr

Эпицентр в курортной зоне: где и как трясло

Подземные толчки были зарегистрированы в 15:13 по местному времени (14:13 по московскому времени) на территории Габалинского района — популярного туристического и исторического центра республики. По информации Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА, эпицентр располагался всего в 11 километрах к юго-западнее местной сейсмической станции.

Несмотря на солидную глубину залегания очага — 42 километра, которая обычно гасит поверхностную волну, — колебания земли обладали высокой интенсивностью. Землетрясение почувствовали жители сразу нескольких крупных регионов, включая Агдамский, Шамкирский, Гёйгёльский и Губинский районы.

При 6 баллах люди могут терять равновесие, в домах бьется посуда, а со стен массово падают картины и часы. То, что при такой силе толчков в эпицентре обошлось без разрушений и трещин в фундаментах, сейсмологи связывают именно с большой глубиной очага (42 км) — энергия распределилась по площади, а не ударила точечно по поверхности. Кроме того, современные постройки в данном регионе возводятся с учетом высокой сейсмической активности Большого Кавказа.

Сеть заполняют кадры из квартир: «раскачивало как маятник»

Сразу после первых толчков местные жители начали делиться в социальных сетях первыми свидетельствами природного явления. На кадрах из Габалы, опубликованных в Telegram-канале «Новости Азербайджана», видно, как внутри жилых домов начинают синхронно и сильно раскачиваться настенные часы, люстры и элементы декора.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана оперативно развернуло мониторинг ситуации через Центр управления в кризисных ситуациях. На данный момент официальных обращений от населения о повреждениях инфраструктуры или пострадавших не поступало, обстановка в Габалинском районе остается стабильной.

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