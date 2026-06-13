В выходные Землю накроет магнитная буря: чего ожидать метеочувствительным людям

В ближайшие выходные ожидается усиление геомагнитной активности, которое может сказаться на самочувствии метеозависимых людей. По прогнозам специалистов, магнитная буря достигнет уровня G2, что соответствует средней интенсивности. Наиболее ощутимыми последствиями могут стать головные боли, слабость и нарушения сна, передаёт Lada.kz , со ссылкой Oxu.Az .

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В предстоящие выходные метеочувствительные люди могут столкнуться с ухудшением самочувствия из-за усиления геомагнитной активности. Ожидается магнитная буря уровня G2, которая считается умеренной по интенсивности.

Эксперты отмечают, что подобные явления способны вызывать у некоторых людей головные боли, повышенную утомляемость, перепады артериального давления и нарушения сна. Особенно внимательными к своему состоянию рекомендуется быть людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

В субботу геомагнитная активность может достигнуть значения Kp 6, что соответствует умеренной магнитной буре. В воскресенье интенсивность явления несколько снизится, однако возмущения магнитного поля Земли сохранятся.

Медики советуют в этот период избегать чрезмерных физических нагрузок, соблюдать режим сна, чаще бывать на свежем воздухе и уделять внимание достаточному потреблению воды. Также рекомендуется снизить уровень стресса и отказаться от злоупотребления кофе и энергетическими напитками.

Специалисты напоминают, что магнитные бури возникают из-за взаимодействия потоков солнечного ветра с магнитосферой Земли. Продолжительность таких явлений может составлять от нескольких часов до нескольких суток.