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13.06.2026, 11:29

Инцидент на ЧМ-2026: у сборной Англии похитили экипировку перед стартовым матчем

Новости Мира 0 475

Сборная Англии по футболу столкнулась с неприятным инцидентом на чемпионате мира в США — у команды было похищено тренировочное и игровое оборудование. Кража произошла во время транспортировки вещей к месту размещения команды в Канзас-Сити. В результате происшествия подготовка англичан к стартовому матчу оказалась нарушена, передаёт Lada.kz  со ссылкой на mk.ru.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Сборная Англии столкнулась с серьезным организационным сбоем на чемпионате мира 2026 года, проходящем в США. Во время перевозки командного инвентаря из тренировочного лагеря во Флориде в Канзас-Сити было зафиксировано похищение части оборудования.

По данным источников, инцидент произошел в момент транспортировки вещей к базе команды на стадионе Swope Soccer Village. В числе украденного оказались футбольные бутсы игроков, официальные мячи турнира и различные элементы тренировочного инвентаря.

Сообщается, что инцидент случился незадолго до стартового матча сборной Англии против команды Хорватии. В результате команда была вынуждена оперативно решать вопрос с заменой части экипировки и корректировкой тренировочного процесса.

Правоохранительные органы США начали расследование, по итогам которого были задержаны двое подозреваемых. Следствие рассматривает различные версии произошедшего, включая возможную причастность лиц, имевших доступ к транспортировке груза.

Инцидент вызвал обеспокоенность в штабе английской сборной, поскольку произошел в ключевой момент подготовки к турниру. Несмотря на это, команда продолжает подготовку к старту соревнований в штатном режиме, адаптируя тренировочный процесс к возникшей ситуации.

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