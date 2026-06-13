Аномальная жара в Европе побила температурные рекорды и привела к жертвам

Европа столкнулась с одной из самых сильных волн жары за последние годы, которая установила новые температурные рекорды в ряде стран. Аномально высокие значения фиксируются значительно раньше обычного летнего периода. По данным специалистов, экстремальная жара уже привела к человеческим жертвам и серьезным последствиям для инфраструктуры, передаёт Lada.kz со ссылкой на mk.ru.

Фото pixabay.com

Европейские страны переживают период экстремальной жары, которая охватила сразу несколько регионов и привела к обновлению многолетних температурных рекордов. По данным метеорологов, показатели превышают климатическую норму на значительные значения, а сама волна жары пришлась на нетипично ранний период года.

Синоптики отмечают, что во многих странах Западной Европы температура воздуха поднималась до значений, характерных скорее для середины или конца лета. В отдельных регионах фиксировались новые максимумы, которые превысили предыдущие рекорды, державшиеся десятилетиями.

Эксперты объясняют происходящее устойчивыми атмосферными процессами, при которых над регионом формируется область высокого давления, удерживающая горячий воздух и препятствующая его рассеиванию. В результате жара сохраняется длительное время, усиливая нагрузку на организм человека и инфраструктуру городов.

Климатолог Фридерике Отто заявила, что температуры такого масштаба когда-то были исключительными даже в разгар лета, и эта рекордная жара несёт на себе отпечаток климатических изменений. Европа нагревается в два раза быстрее, чем в среднем по миру: средняя температура повысилась на 2,5 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем, тогда как в мире в среднем зафиксировано повышение на 1,4 градуса.

Учёные также связывают потепление в Европе со сменой ветров струйного течения — высокогорной реки ветров, текущей в Европу с запада, которые были нарушены из-за изменения климата, что привело к более экстремальным погодным условиям. Исследование показало, что периоды, когда струйный поток разделяется на две ветви, увеличились, что приводит к усилению аномальной жары по всей Европе.

Парадоксально, но усилия по решению проблемы загрязнения воздуха, похоже, также способствуют потеплению. Так ужесточение требований к качеству воздуха с 1980-х годов привело к снижению загрязнения, но мельчайшие частицы, которые раньше отражали солнечный свет и косвенно охлаждали континент, исчезли, и теперь этот эффект больше не компенсирует потепление, вызванное выбросами парниковых газов.

Медики предупреждают, что подобные погодные условия особенно опасны для пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями. В ряде стран уже зафиксированы случаи ухудшения самочувствия и летальные исходы, связанные с перегревом организма.

Также сообщается, что жара оказывает влияние на транспортную систему, энергосети и экосистемы. В отдельных районах фиксируются перебои в работе общественного транспорта и повышенная нагрузка на энергопотребление из-за массового использования охлаждающих устройств.

Специалисты подчеркивают, что подобные аномалии становятся все более частыми и могут быть связаны с долгосрочными климатическими изменениями. По их оценкам, устойчивые периоды экстремально высокой температуры могут повторяться чаще, чем в прошлые десятилетия, усиливая риски для здоровья населения и экономики регионов.