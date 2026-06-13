18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
489.33
566.3
6.74
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
13.06.2026, 13:26

Какие ткани спасают от жары: альтернативы хлопку и льну для летнего гардероба

Новости Мира 0 412

Летняя одежда должна быть не только стильной, но и максимально комфортной в жаркую погоду. Помимо привычных хлопка и льна, существуют материалы, которые лучше пропускают воздух, быстрее отводят влагу и при этом выглядят более дорого. Эксперты выделяют несколько тканей, которые особенно подходят для жаркого сезона, сообщает Lada.kz  со ссылкой на "PROmody Marina Limfina".

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Лето традиционно считается сезоном натуральных и легких материалов, однако хлопок и лён — не единственные варианты для комфортного гардероба. Современные ткани позволяют сочетать воздухопроницаемость, удобство и более «премиальный» внешний вид.

Тенсел (лиоцелл)
Один из самых популярных материалов для жары. Его производят из древесной целлюлозы, чаще всего эвкалипта. Ткань мягкая, гладкая, хорошо пропускает воздух и эффективно отводит влагу. Визуально тенсел напоминает шёлк, благодаря чему одежда из него выглядит более элегантно и дорого.

Бамбук
Ткань из бамбукового волокна отличается мягкостью и высокой воздухопроницаемостью. Она подходит для базовых вещей — футболок, платьев и повседневных комплектов. Материал хорошо впитывает влагу и комфортен даже в сильную жару.

Рами
Растительное волокно, получаемое из крапивного растения. По внешнему виду напоминает лён, но меньше мнётся и лучше держит форму. Благодаря плотной структуре при лёгком весе ткань подходит как для повседневной, так и для более строгой одежды.

Муслин
Лёгкая ткань с рыхлым переплетением нитей, обеспечивающим хорошую вентиляцию. Чаще всего используется для свободных летних платьев и рубашек. Отличается воздушностью и ощущением максимальной лёгкости при носке.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0
Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
Новые правила входа в Kaspi или Halyk: что изменится для миллионов казахстанцев с 12 июляНовости Казахстана
29.05.2026, 14:16 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь