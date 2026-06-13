Какие ткани спасают от жары: альтернативы хлопку и льну для летнего гардероба

Летняя одежда должна быть не только стильной, но и максимально комфортной в жаркую погоду. Помимо привычных хлопка и льна, существуют материалы, которые лучше пропускают воздух, быстрее отводят влагу и при этом выглядят более дорого. Эксперты выделяют несколько тканей, которые особенно подходят для жаркого сезона, сообщает Lada.kz со ссылкой на "PROmody Marina Limfina" .

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Лето традиционно считается сезоном натуральных и легких материалов, однако хлопок и лён — не единственные варианты для комфортного гардероба. Современные ткани позволяют сочетать воздухопроницаемость, удобство и более «премиальный» внешний вид.

Тенсел (лиоцелл)

Один из самых популярных материалов для жары. Его производят из древесной целлюлозы, чаще всего эвкалипта. Ткань мягкая, гладкая, хорошо пропускает воздух и эффективно отводит влагу. Визуально тенсел напоминает шёлк, благодаря чему одежда из него выглядит более элегантно и дорого.

Бамбук

Ткань из бамбукового волокна отличается мягкостью и высокой воздухопроницаемостью. Она подходит для базовых вещей — футболок, платьев и повседневных комплектов. Материал хорошо впитывает влагу и комфортен даже в сильную жару.

Рами

Растительное волокно, получаемое из крапивного растения. По внешнему виду напоминает лён, но меньше мнётся и лучше держит форму. Благодаря плотной структуре при лёгком весе ткань подходит как для повседневной, так и для более строгой одежды.

Муслин

Лёгкая ткань с рыхлым переплетением нитей, обеспечивающим хорошую вентиляцию. Чаще всего используется для свободных летних платьев и рубашек. Отличается воздушностью и ощущением максимальной лёгкости при носке.