Врач предупредила о последствиях чрезмерного употребления чая

Чай считается одним из самых популярных напитков в мире, однако его чрезмерное употребление может негативно сказаться на здоровье. По словам врача-гастроэнтеролога Дарьи Богомоловой, взрослым рекомендуется ограничиваться несколькими чашками в день. Специалист также назвала возможные последствия злоупотребления черным и зеленым чаем, сообщает Lada.kz со ссылкой на " Газета.Ru ".

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Умеренное употребление чая может приносить пользу организму, однако избыток этого напитка способен привести к ряду нежелательных последствий. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Дарья Богомолова.

По словам специалиста, для взрослого человека оптимальной считается норма в пределах 2–4 чашек черного или зеленого чая в день. Напиток содержит полифенолы, обладающие антиоксидантными свойствами, которые помогают защищать клетки организма и могут способствовать снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Вместе с тем регулярное чрезмерное употребление чая может иметь и обратный эффект. В частности, избыточное поступление фторидов способно в некоторых случаях привести к развитию флюороза — заболевания, поражающего зубы и костную ткань.

Кроме того, в одной чашке чая содержится в среднем от 30 до 50 миллиграммов кофеина. Его избыток может вызывать учащенное сердцебиение, повышенную тревожность, раздражительность и проблемы со сном.

Еще одним фактором риска являются содержащиеся в чае танины. Эти вещества могут снижать усвоение железа, что особенно важно учитывать людям, страдающим анемией или имеющим склонность к дефициту этого микроэлемента. Также танины способны влиять на микрофлору кишечника и вызывать дискомфорт после приема пищи.

Специалист подчеркнула, что полностью отказываться от чая не требуется. По ее словам, при умеренном потреблении напиток остается безопасной частью повседневного рациона и может оказывать положительное влияние на организм.