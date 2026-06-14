Украина официально лишила русский язык защиты

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, официально исключающий русский язык из перечня языков, подлежащих защите в рамках Европейской хартии региональных языков. Решение стало финальным этапом законодательной инициативы, поддержанной парламентом еще в конце 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

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Официальное подписание: детали закона №4699-IX

Законодательная инициатива, поставившая точку в многолетних дискуссиях о правовом статусе русского языка, обрела юридическую силу. О подписании документа главой государства сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Согласно новому закону №4699-IX, Украина перестает применять положения Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств к русскому языку. Ранее эти положения гарантировали определенные права на использование языка в судебных процессах, образовании, административных процедурах и СМИ.

Предыстория: от голосования до указа

Несмотря на то, что подпись президента была поставлена 12 июня 2026 года, процесс трансформации законодательного поля начался значительно раньше. Верховная рада Украины одобрила данный законопроект еще в декабре 2025 года.

Тогда же перечень языков, пользующихся государственной защитой, был расширен и актуализирован. В него вошли языки, которые Украина рассматривает как исторически важные и требующие государственной поддержки:

Урумский;

Румейский;

Ромский;

Чешский;

Крымчакский;

Караимский;

Идиш.

Контекст и значение решения

Исключение русского языка из списка защищаемых — это не только символический жест, но и существенное изменение правового поля. Европейская хартия региональных языков была ратифицирована Украиной в 2003 году и долгие годы служила инструментом, который позволял русскоязычному населению (особенно в восточных и южных регионах) требовать использования языка в официальных инстанциях.

Принятие нового закона де-факто завершает процесс полной «де-русификации» законодательства, который интенсивно велся на протяжении последних лет. Эксперты отмечают, что с 2022 года украинские власти последовательно приводили внутренние нормы в соответствие с новой геополитической реальностью, постепенно вытесняя русский язык из публичного и правового пространства страны.

Реакция сторон

Дипломатический ответ со стороны Москвы последовал незамедлительно. Официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко раскритиковала данное решение, охарактеризовав его как «неонацизм в действии».

Данный шаг, вероятнее всего, усилит напряженность в международных дискуссиях, касающихся прав национальных меньшинств в Восточной Европе, и станет предметом обсуждения на международных правовых площадках, где вопрос соблюдения языковых прав традиционно является одной из самых острых тем.