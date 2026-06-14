18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
489.33
566.3
6.74
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
14.06.2026, 10:14

Украина официально лишила русский язык защиты

Новости Мира 0 628

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, официально исключающий русский язык из перечня языков, подлежащих защите в рамках Европейской хартии региональных языков. Решение стало финальным этапом законодательной инициативы, поддержанной парламентом еще в конце 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Официальное подписание: детали закона №4699-IX

Законодательная инициатива, поставившая точку в многолетних дискуссиях о правовом статусе русского языка, обрела юридическую силу. О подписании документа главой государства сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Согласно новому закону №4699-IX, Украина перестает применять положения Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств к русскому языку. Ранее эти положения гарантировали определенные права на использование языка в судебных процессах, образовании, административных процедурах и СМИ.

Предыстория: от голосования до указа

Несмотря на то, что подпись президента была поставлена 12 июня 2026 года, процесс трансформации законодательного поля начался значительно раньше. Верховная рада Украины одобрила данный законопроект еще в декабре 2025 года.

Тогда же перечень языков, пользующихся государственной защитой, был расширен и актуализирован. В него вошли языки, которые Украина рассматривает как исторически важные и требующие государственной поддержки:

  • Урумский;

  • Румейский;

  • Ромский;

  • Чешский;

  • Крымчакский;

  • Караимский;

  • Идиш.

Контекст и значение решения

Исключение русского языка из списка защищаемых — это не только символический жест, но и существенное изменение правового поля. Европейская хартия региональных языков была ратифицирована Украиной в 2003 году и долгие годы служила инструментом, который позволял русскоязычному населению (особенно в восточных и южных регионах) требовать использования языка в официальных инстанциях.

Принятие нового закона де-факто завершает процесс полной «де-русификации» законодательства, который интенсивно велся на протяжении последних лет. Эксперты отмечают, что с 2022 года украинские власти последовательно приводили внутренние нормы в соответствие с новой геополитической реальностью, постепенно вытесняя русский язык из публичного и правового пространства страны.

Реакция сторон

Дипломатический ответ со стороны Москвы последовал незамедлительно. Официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко раскритиковала данное решение, охарактеризовав его как «неонацизм в действии».

Данный шаг, вероятнее всего, усилит напряженность в международных дискуссиях, касающихся прав национальных меньшинств в Восточной Европе, и станет предметом обсуждения на международных правовых площадках, где вопрос соблюдения языковых прав традиционно является одной из самых острых тем.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0
Новые правила входа в Kaspi или Halyk: что изменится для миллионов казахстанцев с 12 июляНовости Казахстана
29.05.2026, 14:16 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь