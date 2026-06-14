Почему люди стали реже заводить детей: новая версия учёных о влиянии смартфонов

Современные технологии могут оказывать влияние не только на образ жизни, но и на демографические процессы. Экономисты выдвинули новую гипотезу, объясняющую снижение рождаемости в ряде стран. По их мнению, одним из факторов может быть массовое распространение смартфонов, изменившее социальное поведение людей, сообщает Lada.kz со сылкой на mk.ru .

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Экономист и исследователь, на которого ссылаются зарубежные СМИ, проанализировал возможные причины снижения рождаемости и пришёл к выводу, что значительную роль в этом процессе может играть распространение смартфонов и цифровых технологий.

По данным исследователя, резкое снижение рождаемости в ряде стран совпало по времени с началом массового использования смартфонов, которое началось после 2007 года. Именно в этот период, как отмечается в публикациях, начали фиксироваться устойчивые демографические изменения.

В исследовании говорится, что появление смартфонов могло повлиять на социальное поведение людей, сократив количество личных контактов и изменив формат общения. Это, в свою очередь, могло отразиться на формировании отношений и создании семей.

Отдельно отмечается, что речь идёт не только о прямом влиянии технологий, но и о комплексных изменениях в обществе. Среди факторов называются рост времени, проводимого в интернете, развитие социальных сетей и изменение моделей досуга.

При этом эксперты подчёркивают, что смартфоны не являются единственной причиной снижения рождаемости. Демографическая ситуация формируется под воздействием сразу нескольких факторов, включая экономические условия, уровень жизни и социальные изменения.

Исследователи также указывают, что тенденция снижения рождаемости наблюдается в разных странах мира и может продолжиться в будущем, если сохранятся текущие социальные и технологические тренды.