Сон до полуночи отменяется: ученые признали популярное правило пустышкой

Популярное правило о необходимости засыпать строго до полуночи оказалось медицинским мифом: ученые и сомнологи доказали, что для восстановления организма важны совершенно другие факторы, сообщает Lada.kz со ссылкой на aif.ru.
В обществе долгое время жил стереотип, подкрепленный псевдонаучными таблицами из интернета: якобы один час сна до 12 ночи равен двум часам сна после. Считалось, что, пропуская это время, человек лишает себя молодости и здоровья.
Однако ведущие специалисты в области сомнологии, включая известного врача-сомнолога Романа Бузунова, заявляют: эта теория не имеет ничего общего с реальной физиологией. Наш организм устроен гораздо гибче, а циклы сна подстраиваются под индивидуальный график человека, а не под стрелки часов.
Наше ночное восстановление — это чередование двух ключевых состояний, каждое из которых выполняет свою работу:
Глубокий сон: Отвечает за физическое восстановление, выработку гормона роста и регенерацию тканей. Он действительно преобладает в первой половине общего времени сна.
Быстрый (REM) сон: Отвечает за обработку информации, долговременную память и эмоциональную перезагрузку. Эта фаза активизируется ближе к утру.
Если человек ложится спать позже полуночи, структура сна не разрушается. Происходит компенсаторный сдвиг — глубокий сон просто смещается на более позднее время, обеспечивая полноценный физический отдых.
Важное условие: Организм перестроится без вреда для здоровья только в том случае, если сдвинутый график будет постоянным, а не хаотичным.
Современные нейробиологические исследования расширяют рамки привычных советов сомнологов и выделяют два важнейших фактора, которые влияют на качество сна сильнее, чем время на часах:
Генетический хронотип («совы» и «жаворонки»): Исследования гена PER3, регулирующего циркадные ритмы, доказали, что заставлять прирожденную «сову» ложиться в 22:00 — не просто бесполезно, но и вредно. Это приводит к так называемой «инсомнии ожидания», когда человек часами лежит без сна, испытывая стресс, что лишь провоцирует хроническую бессонницу.
Световой хаос и «синий свет»: Главный враг мелатонина (гормона сна) — это не поздний час, а вечернее световое загрязнение. Экран смартфона или яркая LED-лампа посылают в мозг сигнал о том, что солнце еще в зените. В результате выработка мелатонина падает на 50%, сдвигая биологические часы и ухудшая качество даже восьмичасового сна.
Вместо того чтобы судорожно следить за приближением полуночи, врачи рекомендуют сфокусироваться на базовых столпах гигиены сна:
Если вас мучает бессонница, причина кроется не в «неправильном» времени засыпания, а в накопленном стрессе или дефиците микроэлементов. Бороться нужно с первопричиной, а не со стрелками часов.
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