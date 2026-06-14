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14.06.2026, 11:14

Сон до полуночи отменяется: ученые признали популярное правило пустышкой

Новости Мира 0 773

Популярное правило о необходимости засыпать строго до полуночи оказалось медицинским мифом: ученые и сомнологи доказали, что для восстановления организма важны совершенно другие факторы, сообщает Lada.kz со ссылкой на aif.ru.

Фото: ixbt.com
Фото: ixbt.com

Миф о «ценности сна до полуночи» официально опровергнут

В обществе долгое время жил стереотип, подкрепленный псевдонаучными таблицами из интернета: якобы один час сна до 12 ночи равен двум часам сна после. Считалось, что, пропуская это время, человек лишает себя молодости и здоровья.

Однако ведущие специалисты в области сомнологии, включая известного врача-сомнолога Романа Бузунова, заявляют: эта теория не имеет ничего общего с реальной физиологией. Наш организм устроен гораздо гибче, а циклы сна подстраиваются под индивидуальный график человека, а не под стрелки часов.

Архитектура сна: куда исчезает глубокая фаза?

Наше ночное восстановление — это чередование двух ключевых состояний, каждое из которых выполняет свою работу:

  • Глубокий сон: Отвечает за физическое восстановление, выработку гормона роста и регенерацию тканей. Он действительно преобладает в первой половине общего времени сна.

  • Быстрый (REM) сон: Отвечает за обработку информации, долговременную память и эмоциональную перезагрузку. Эта фаза активизируется ближе к утру.

Если человек ложится спать позже полуночи, структура сна не разрушается. Происходит компенсаторный сдвиг — глубокий сон просто смещается на более позднее время, обеспечивая полноценный физический отдых.

Важное условие: Организм перестроится без вреда для здоровья только в том случае, если сдвинутый график будет постоянным, а не хаотичным.

Что говорит наука о генетике и световом загрязнении

Современные нейробиологические исследования расширяют рамки привычных советов сомнологов и выделяют два важнейших фактора, которые влияют на качество сна сильнее, чем время на часах:

  • Генетический хронотип («совы» и «жаворонки»): Исследования гена PER3, регулирующего циркадные ритмы, доказали, что заставлять прирожденную «сову» ложиться в 22:00 — не просто бесполезно, но и вредно. Это приводит к так называемой «инсомнии ожидания», когда человек часами лежит без сна, испытывая стресс, что лишь провоцирует хроническую бессонницу.

  • Световой хаос и «синий свет»: Главный враг мелатонина (гормона сна) — это не поздний час, а вечернее световое загрязнение. Экран смартфона или яркая LED-лампа посылают в мозг сигнал о том, что солнце еще в зените. В результате выработка мелатонина падает на 50%, сдвигая биологические часы и ухудшая качество даже восьмичасового сна.

Главные правила качественного сна: чек-лист для восстановления

Вместо того чтобы судорожно следить за приближением полуночи, врачи рекомендуют сфокусироваться на базовых столпах гигиены сна:

Критерий Почему это важно Практический совет
Регулярность Стабилизирует циркадные ритмы Ложитесь и вставайте в одно время и в будни, и в выходные (разница не должна превышать 2 часа).
Длительность Обеспечивает прохождение всех фаз сна Ориентируйтесь на норму в 7–8 часов, но учитывайте личную потребность (кому-то хватает 6, кому-то нужно 9).
Световой режим Запускает синтез мелатонина За 1–2 часа до сна приглушите верхний свет и активируйте ночной режим (фильтр синего цвета) на гаджетах.
 

Если вас мучает бессонница, причина кроется не в «неправильном» времени засыпания, а в накопленном стрессе или дефиците микроэлементов. Бороться нужно с первопричиной, а не со стрелками часов.

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