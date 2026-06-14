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14.06.2026, 12:55

Ученый объяснил, почему шаровые молнии «охотятся» на людей и смартфоны

Новости Мира 0 618

Включенный мобильный телефон или работающий компьютер во время грозы могут стать прямой приманкой для шаровой молнии, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Физика притяжения: почему плазмоид ищет человека

Шаровая молния — одно из самых загадочных и опасных природных явлений, природа которого до сих пор вызывает споры в научной среде. Ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ, академик РАЕН и председатель Российского комитета по шаровым молниям Владимир Бычков пролил свет на механизмы поведения этого феномена.

По словам ученого, шаровая молния представляет собой высокозаряженный плазменный объект. Из-за своей природы она физически тяготеет к источникам электричества и электромагнитного излучения. Под удар попадает все, что находится под напряжением:

  • Включенные электроприборы и розетки;

  • Компьютеры и роутеры;

  • Работающие мобильные телефоны;

  • Линии электропередач и осветительные приборы.

Важно: Опасность угрожает не только технике, но и самому человеку. Наше тело, состоящее более чем на 70% из воды и обладающее собственным слабым электрическим зарядом, выступает для плазмоида естественным проводником и магнитом.

Что говорит мировая наука

В то время как российские ученые делают упор на плазменную и электрическую структуру, мировое научное сообщество рассматривает и другие гипотезы, объясняющие феномен.

В частности, исследователи из Австралийского национального университета ранее выдвинули теорию, согласно которой шаровая молния формируется, когда скопление ионов застревает на внешней стороне обычного оконного стекла, создавая электрическое поле, способное возбудить молекулы воздуха внутри помещения. Это объясняет, почему шаровые молнии могут материализоваться внутри закрытых домов и «выплывать» из розеток.

По энергоемкости этот летающий объект сопоставим со взрывчаткой. Среднее время «жизни» светящейся сферы составляет всего около 20 секунд, однако накопленного в ней заряда достаточно, чтобы спровоцировать мгновенный летальный исход при контакте с живым организмом.

Сезон охоты открыт: как защитить себя в пиковый период

По статистике Комитета по шаровым молниям, пик активности этого явления в России приходится на летние месяцы — с июня по август. Потенциально каждая стандартная линейная молния во время сильной грозы способна породить своего шарового «двойника».

Чтобы минимизировать риски, физики рекомендуют соблюдать жесткий протокол безопасности:

  1. Тотальный блэкаут: Во время грозы недостаточно просто перевести гаджеты в авиарежим — их необходимо полностью выключить и убрать подальше от себя. Бытовую технику следует обесточить, вынув вилки из розеток.

  2. Тактика приземления: Если гроза застала вас на открытой местности и вы заметили светящийся шар, лучшая стратегия — лечь на землю. В таком случае траектория движения плазмоида, скорее всего, пройдет выше, и объект улетит мимо.

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