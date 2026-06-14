Названы самые неожиданные аксессуары 2026 года, которые нужно носить на шее

Известный российский стилист и телеведущий Александр Рогов объявил о наступлении эпохи ультрафункциональных украшений и призвал заменить привычную бижутерию на шейные ключницы и помады, сообщает Lada.kz.

Фото: t.me/rogov24/37965

Новый взгляд на микро-аксессуары в 2026 году

Российский эксперт индустрии моды Александр Рогов поделился со своими подписчиками свежим стилистическим приемом, который обещает стать главным хитом текущего сезона. В своем персональном Telegram-канале, аудитория которого стремительно приближается к 185 тысячам человек, телеведущий порекомендовал отказаться от классических шейных украшений в пользу утилитарных аксессуаров.

«В текущем сезоне стоит украшать образы необычными аксессуарами. Выглядит классно!» — подчеркнул Рогов.

По мнению стилиста, в авангард моды выходят миниатюрные кожаные изделия, которые раньше было принято прятать глубоко в сумки. Модный эксперт предлагает носить на шнурках и цепочках вокруг шеи:

компактные кошельки и монетницы;

кожаные ключницы;

футляры и держатели для солнцезащитных очков;

мини-чехлы для губной помады.

Мировой контекст: откуда пришел тренд на Neck Bags

Хотя для многих россиян идея носить кошелек на шее ассоциируется исключительно с туристическими поездками ради безопасности или с модой 1990-х, ведущие мировые дизайнеры давно готовили почву для этого камбэка. Рекомендация Александра Рогова полностью совпадает с глобальным вектором развития модной индустрии на 2026 год, где ключевыми понятиями стали «тактильность», «утилитарный шик» и деконструкция привычных силуэтов.

Шейные микро-сумки (Neck Bags) и подвесы для помад в своих весенне-летних коллекциях активно демонстрировали такие модные дома, как Jacquemus, Fendi, Prada и Chanel. Дизайнеры продвигают концепцию «свободных рук»: современные горожане перегружены вещами, поэтому бренды предлагают сузить список самого необходимого до смартфона, банковской карты и бальзама для губ.

Как внедрить «шейные кошельки» в повседневный гардероб

Модные аналитики отмечают, что подобные аксессуары выполняют двойную функцию. С одной стороны, это ироничное заявление и яркий визуальный акцент, способный «собрать» даже самый простой базовый аутфит из белой футболки и джинсов. С другой стороны — это максимальный комфорт во время летних прогулок.

Чтобы адаптировать совет Александра Рогова к повседневной жизни и не выглядеть нелепо, стилисты рекомендуют играть на контрастах фактур. Например, жесткий кожаный футляр для очков или ключницу контрастного цвета (например, актуального в этом сезоне канареечно-желтого или нежно-розового) можно сочетать с оверсайз-жакетами, легкими льняными рубашками или трикотажными платьями. Данный прием не только структурирует силуэт, но и визуально вытягивает шею за счет вертикальных линий ремешка.