Какую роль молнии могли сыграть в зарождении жизни на Земле

Ученые представили новую гипотезу, объясняющую происхождение жизни на Земле. Согласно исследованию, ключевой элемент, необходимый для формирования первых живых организмов, мог образовываться благодаря ударам молний, а не только попадать на планету с метеоритами. Новые данные позволяют по-новому взглянуть на события, происходившие на Земле миллиарды лет назад, передаёт Lada.kz со ссылкой на runews24.ru.

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Фосфор считается одним из главных элементов жизни

Исследователи напоминают, что фосфор играет фундаментальную роль в существовании всех живых организмов. Именно этот химический элемент входит в состав молекул ДНК и РНК, отвечает за хранение и передачу генетической информации, а также участвует в энергетическом обмене клеток.

Кроме того, фосфор является важной составляющей клеточных мембран и костной ткани. Без его присутствия существование сложных биологических структур было бы невозможно.

Однако долгое время ученых занимал вопрос, каким образом этот элемент стал доступным для химических процессов, которые в конечном итоге привели к возникновению жизни.

Традиционная теория связывала появление фосфора с метеоритами

На протяжении многих лет преобладала гипотеза, согласно которой активные соединения фосфора были доставлены на Землю метеоритами.

Считалось, что космические тела содержали минералы, богатые фосфором, и после падения на поверхность планеты они создавали условия для формирования первых органических молекул.

Однако у этой версии существовали определенные ограничения. Некоторые специалисты полагали, что количества вещества, принесенного метеоритами, могло быть недостаточно для запуска масштабных химических процессов, необходимых для появления жизни.

Неожиданным источником фосфора могли стать молнии

Новая научная работа предлагает альтернативный сценарий. По мнению исследователей, важнейшую роль могли сыграть грозовые разряды.

Во время удара молнии температура достигает нескольких тысяч градусов. Под воздействием экстремального нагрева минералы, находящиеся в почве и горных породах, претерпевают изменения, в результате чего образуются особые соединения.

Одним из таких веществ является шрейберзит — минерал, содержащий фосфор в форме, пригодной для дальнейших химических реакций. Попадая в воду, он может растворяться и участвовать в образовании более сложных органических соединений.

Именно этот процесс, по мнению ученых, мог стать своеобразным «выключателем», который запустил цепочку событий, приведших к появлению первых живых организмов.

На молодой Земле грозовая активность была значительно выше

Ученые отмечают, что несколько миллиардов лет назад условия на планете сильно отличались от современных.

Атмосфера содержала больше углекислого газа, а климатические процессы способствовали образованию большого количества гроз. Если в настоящее время на Земле ежегодно фиксируется примерно 560 миллионов ударов молний, то в далеком прошлом их число могло составлять от 1 до 5 миллиардов в год.

По оценкам специалистов, от 100 миллионов до 1 миллиарда молний ежегодно поражали сушу. За период продолжительностью около миллиарда лет общее количество грозовых разрядов могло исчисляться квинтиллионами.

Это означало постоянное образование соединений фосфора, необходимых для возникновения первых биологических молекул.

Молнии могли обеспечить планету необходимым количеством вещества

Согласно расчетам исследователей, ежегодно грозовые разряды могли производить от 110 до 11 тысяч килограммов соединений фосфора.

Эти объемы сопоставимы с количеством вещества, которое, по мнению ученых, требовалось для поддержания химических процессов на ранних этапах развития планеты.

Таким образом, жизнь могла зародиться благодаря процессам, происходившим непосредственно на Земле, без обязательного участия большого количества метеоритов.

Новая теория может изменить представления о происхождении жизни

Авторы исследования подчеркивают, что новая гипотеза не отвергает полностью роль космических тел в истории Земли. Скорее, она дополняет существующие научные представления и предлагает более сложную картину событий.

По мнению ученых, сочетание атмосферных явлений, геологических процессов и химических реакций могло создать условия, необходимые для появления первых форм жизни.

Значение открытия выходит далеко за пределы Земли

Новая теория может оказаться важной не только для изучения прошлого нашей планеты, но и для поиска жизни во Вселенной.

Если молнии действительно способны создавать необходимые условия для появления органических соединений, то вероятность существования жизни на других планетах может оказаться выше, чем предполагалось ранее.

Это означает, что ученым, занимающимся поиском внеземной жизни, придется учитывать не только наличие воды и подходящей температуры, но и атмосферные процессы, способные обеспечивать образование ключевых химических элементов.

Исследователи считают, что дальнейшие научные работы помогут лучше понять, каким образом миллиарды лет назад на Земле был запущен процесс, который в конечном итоге привел к появлению всего живого.