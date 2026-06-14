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14.06.2026, 16:28

«Забыли пристегнуть трос»: организаторы аттракциона сбросили девушку в пропасть без страховки

Новости Мира 0 2 269

В бразильском штате Сан-Паулу задержаны трое организаторов экстремальных прыжков. Их обвиняют в непредумышленном убийстве 21-летней девушки, которую столкнули с платформы без страховочного каната, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© Фото : Новостной канал G1
© Фото : Новостной канал G1

Смертельный прыжок в прямом эфире

Шокирующий инцидент произошел в минувшую субботу и мгновенно привлек внимание мировой общественности. Молодая бразильянка Мария Эдуарда Родригес де Фрейтас прибыла на популярную локацию для экстремального спорта, чтобы совершить прыжок с высокой платформы. Однако экстремальное развлечение обернулось страшной трагедией: девушка сорвалась в пропасть и погибла на месте. Видеозапись момента гибели, снятая очевидцами, стремительно распространилась в социальных сетях и вызвала бурю негодования в местных СМИ.

На кадрах ролика видно, как инструкторы поднимают девушку на руки, подносят к краю моста и, несмотря на присутствие многочисленных свидетелей, отправляют в свободное падение. Спасательное снаряжение, которое должно было удержать Марию, в этот момент просто висело рядом не пристегнутым.

«Мы ничего не помним»: первые показания задержанных

Сотрудники правоохранительных органов Сан-Паулу оперативно задержали троих мужчин, ответственных за организацию аттракциона. Как сообщает бразильский новостной телеканал G1 со ссылкой на источники в полиции, подозреваемые уже дали первые показания, которые вызывают массу вопросов у следствия.

Организаторы прыжка не смогли внятно объяснить, как именно произошла роковая ошибка. Мужчины путаются в показаниях и заявляют, что буквально «не помнят», кто именно из них должен был отвечать за фиксацию карабинов и проверку снаряжения на теле погибшей. При этом задержанные подчеркивают, что являются опытными специалистами и занимаются роупджампингом уже много лет. На данный момент им официально предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве.

Проблема «серого» туризма в Бразилии: Штат Сан-Паулу, особенно его горные и мостовые локации, является Меккой для любителей роуп- и банджи-джампинга. Однако местная ассоциация экстремальных видов спорта неоднократно заявляла о засилье нелицензированных гидов. Похожий громкий случай произошел в Бразилии несколько лет назад, когда из-за неправильно рассчитанной длины каната погиб мужчина. Эксперты отмечают, что частные организаторы часто экономят на дублирующих системах безопасности ради увеличения скорости обслуживания потока туристов.

  • Юридические перспективы: Статья за непредумышленное убийство (homicídio culposo) в уголовном кодексе Бразилии обычно предусматривает наказание от 1 до 3 лет лишения свободы. Однако обвинение может быть переквалифицировано на «убийство с косвенным умыслом», если следствие докажет, что организаторы осознанно пренебрегли базовыми правилами безопасности, понимая смертельный риск для клиента.

Реакция общественности и меры властей

Трагедия вызвала жесткую реакцию в бразильском обществе. Пользователи сети требуют ужесточить контроль над индустрией экстремальных развлечений и ввести обязательную государственную сертификацию для каждого инструктора.

Администрация региона уже инициировала масштабные проверки всех коммерческих платформ для прыжков в штате. Деятельность компании, по вине которой погибла Мария Эдуарда Родригес де Фрейтас, полностью приостановлена на время проведения всестороннего расследования. Семье погибшей оказывается психологическая помощь.

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