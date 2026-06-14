Землетрясение на Филиппинах подняло морское дно на два метра

На Филиппинах произошло мощное землетрясение, в результате которого часть морского дна поднялась примерно на два метра. Подземные толчки вызвали опасения возникновения цунами и привели к масштабным разрушениям в ряде районов. Специалисты продолжают оценивать последствия стихии и уточнять данные о пострадавших, передаёт Lada.kz со ссылкой на The Guardian.

Фото pexels

В ночь на 8 июня 2026 года у южного побережья острова Минданао на Филиппинах произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. По данным властей, жертвами землетрясения стали не менее 61 человека, еще около 40 числятся пропавшими без вести.

Эпицентр находился в районе острова Минданао, где традиционно отмечается высокая сейсмическая активность из-за расположения в зоне столкновения тектонических плит.

Толчки ощущались в нескольких провинциях, вызвав панику среди населения и перебои в работе инфраструктуры.

Поднятие морского дна и причины явления

Одним из ключевых последствий землетрясения стало вертикальное смещение земной коры под морем. В результате тектонического сдвига морское дно в отдельных районах поднялось примерно на два метра.

Специалисты объясняют такие процессы особенностями подводных разломов: при резком движении литосферных плит происходит перераспределение огромных масс земли, что приводит к вертикальному смещению дна океана или моря.

Именно подобные подвижки считаются одной из основных причин образования цунами, поскольку они вызывают резкое вытеснение водных масс.

Разрушения и пострадавшие

Стихия привела к разрушениям жилых и коммерческих зданий, а также к повреждению инфраструктуры в ряде населённых пунктов. В отдельных районах фиксировались оползни и обрушения конструкций.

По имеющимся данным, есть погибшие и пострадавшие, однако точное число жертв продолжает уточняться. Спасательные службы продолжают работать в пострадавших районах, разбирая завалы и оказывая помощь населению.

Угроза цунами и эвакуация

После подземных толчков в регионе было объявлено предупреждение о возможном цунами. Власти ряда стран и прибрежных территорий рекомендовали жителям держаться подальше от побережья и следить за официальными сообщениями.

Позднее часть предупреждений была отменена, однако специалисты продолжают мониторинг ситуации, учитывая вероятность афтершоков.

Сейсмическая активность региона

Филиппины расположены в одном из самых активных сейсмических поясов мира. Здесь регулярно происходят землетрясения различной силы, связанные с движением нескольких тектонических плит.

Эксперты отмечают, что подобные события в регионе не являются редкостью, однако землетрясения высокой магнитуды всегда несут значительные риски для населения и инфраструктуры.