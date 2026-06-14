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14.06.2026, 18:33

Почему успешные люди массово превращаются в «прислугу» для своих кошек

Новости Мира 0 516

Российские аналитики разрушили советский миф об «одинокой женщине с сорока кошками», составив актуальный демографический и финансовый портрет современного владельца домашнего хищника, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: Shutterstock/Fotodom.ru
Фото: Shutterstock/Fotodom.ru

Финансы, культура и семья: кто они — современные «кошатники»

В основе образа типичного любителя кошек в России сегодня стоит успешная, социально активная женщина в возрасте от 36 до 52 лет. Согласно масштабному исследованию производителя натуральных рационов SUPERPET, у этой хозяйки обязательно есть высшее образование, а трудится она преимущественно в сфере финансов или страхования.

Вопреки старым стереотипам, это семейные люди: у среднестатистической «кошатницы» есть муж и ребенок. Доход такой женщины находится на уровне выше среднего по стране — от 80 до 130 тысяч рублей в месяц. Свободное время она предпочитает посвящать культуре и искусству: часто посещает театры, музеи и концерты, много читает и увлекается кинематографом. При этом в путешествия питомцев (которых в доме может быть несколько) брать не принято — кошки выезжают с семьей максимум на дачу или на природу.

«Мой тиран» с равными правами: психология отношений с питомцем

Владельцы кошек абсолютно серьезно воспринимают своих животных как полноправных членов семьи. В общении доминируют ласковые прозвища (самое частое — «киса»), а в некоторых семьях кошку и вовсе в шутку или в шутливой форме называют «мой ребенок», «дочка» или «сын». Если животное проявляет характер, хозяйки иронично называют его «мой тиран» и признают, что у кошки в доме абсолютная власть, а люди — лишь «прислуга». Кроме того, большинство хозяек делят с кошками одну постель и отмечают поразительное сходство со своими любимцами как в характере, так и во внешности.

Основная статья расходов в «кошачьем бюджете» — это высококачественная еда с высоким содержанием мяса и лакомства. Ветеринарные услуги по уровню затрат находятся лишь на втором месте.

Мировой тренд на «гуманизацию» (Humanization of Pets) То, что исследование SUPERPET выявило в России, на самом деле является частью глобального тектонического сдвига в социологии. Отношение к животным как к «детям» (явление получили название pet parenting) стремительно молодеет и укрепляется среди платежеспособного населения.

По данным международных аналитических агентств, за последние годы траты на ультрапремиальные корма и органические рационы во всем мире выросли почти на 40%. Современный городской житель, испытывающий высокий уровень стресса на работе (финансы, страхование, IT), ищет в кошке источник безусловного принятия и психологической разгрузки.

Сравнительный анализ: Кошатники vs Собачники

Если сопоставить портрет кошатника с классическими исследованиями владельцев собак, можно выделить ключевые психологические маркеры:

Критерий Типичный владелец кошки Типичный владелец собаки
Тип досуга Домашний, культурный, интровертный Активный, уличный, экстравертный
Гибкость графика Цнит независимость (кошку можно оставить одну на день-два) Готов к жесткому расписанию и ежедневным прогулкам
Отношение к границам Уважает личное пространство (кошка приходит сама, когда захочет) Ищет постоянный тактильный контакт и эмоциональную отдачу
 

Таким образом, выбор кошки в 2026 году — это осознанный манифест занятого городского жителя, который ценит комфорт, уважает чужие границы и готов платить за премиальное качество жизни своего «четвероногого ребенка».

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