В Польше на участке женщины-врача нашли останки 32 плодов: ей грозит до 12 лет тюрьмы

В польской деревне Люториж строительные работы на частном участке обернулись шокирующей находкой: из земли извлекли останки более чем 30 человеческих плодов и опасные медицинские отходы. Земля принадлежала местной женщине-врачу, которая уже задержана полицией и дает показания из больничной палаты, сообщает Lada.kz со ссылкой на Gazeta.pl.

Фото: gazeta.pl

Страшная находка на строительной площадке

Инцидент произошел в пригороде Жешува, небольшом населенном пункте Люториж. Новые владельцы участка площадью 5 акров (около двух гектаров) планировали развернуть здесь масштабное строительство. Однако в ходе земляных работ машинист экскаватора наткнулся на захоронение, которое шокировало даже опытных оперативников.

Прибывшая на место следственная группа извлекла из грунта останки 32 человеческих плодов на самых разных сроках внутриутробного развития. Вместе с ними в земле находились специфические медицинские отходы. На данный момент криминалисты продолжают детально исследовать всю территорию участка, не исключая новых находок.

Подозреваемая — патоморфолог: странная версия следствия

Как выяснилось, бывшей хозяйкой земли является 57-летняя женщина, профессиональный врач-патоморфолог. В ее обязанности на официальном месте работы входило исследование биопсий, операционных материалов и установление точных причин гибели тканей или плодов.

Сразу после обнаружения страшного тайника женщину задержали. Однако во время проведения неотложных следственных действий подозреваемой резко стало плохо, в связи с чем ее экстренно госпитализировали в одну из местных больниц, где она сейчас находится под охраной.

По неофициальным данным, которые просочились в польские СМИ, задержанная уже дала первые объяснения. Она утверждает, что в разгар пандемии COVID-19 медицинские учреждения были перегружены, поэтому она забирала эмбрионы и плоды из больницы к себе домой для проведения необходимых анализов. Вместо того чтобы вернуть биоматериал для утилизации, женщина просто закапывала его на заднем дворе.

Почему эта история глубже, чем кажется

Чтобы понять весь масштаб резонанса, необходимо учитывать два важных фактора, которые СМИ часто упускают из виду: жесткое законодательство Польши и строжайший регламент утилизации биоматериалов в ЕС.

Абортный кризис в Польше: Польша известна одним из самых жестких антиабортных законов в Европе. С 2021 года прерывание беременности здесь разрешено лишь в самых крайних случаях (угроза жизни матери или инцест/изнасилование). Из-за этого оборот любых нежизнеспособных плодов и выкидышей в польских больницах находится под жесточайшим контролем государства. Прокуратуре предстоит выяснить, не связаны ли эти 32 плода с криминальными абортами или подпольной медицинской практикой. Регламент утилизации BIO-отходов: В Европейском союзе утилизация человеческих останков после выкидышей или замерших беременностей жестко регламентирована. Останки плодов до 22-й недели признаются медицинскими отходами класса «В» (анатомические) и подлежат строго обязательной кремации в специальных высокотемпературных печах. Хранение их вне медучреждения, а тем более захоронение в пластиковых контейнерах или пакетах в землю — это грубейшее нарушение санитарно-эпидемиологических норм, грозящее биологическим заражением почвы.

Что грозит медику: Юридическая сторона дела

Польская прокуратура уже возбудила уголовное дело по двум тяжелым статьям. Сейчас следователи проверяют цепочку логистики: как именно биоматериалы покидали стены больницы и почему руководство учреждения не заметило пропажу столь специфических «образцов».

Правовая квалификация действий 57-летнего патоморфолога выглядит следующим образом:

Статья обвинения Суть правонарушения Максимальный срок Надругательство над трупом / останками Осквернение и ненадлежащее обращение с человеческими телами До 2 лет лишения свободы Нарушение правил обращения с медицинскими отходами Складирование опасных биоматериалов в не предназначенных для этого местах До 12 лет лишения свободы

Учитывая количество обнаруженных плодов и потенциальную опасность медицинских отходов для окружающей среды, врачу грозит реальный и весьма длительный тюремный срок. Следствие продолжается, назначены судебно-медицинские и генетические экспертизы извлеченных останков.