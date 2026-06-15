Нефть снова потечет: Трамп снимает блокаду Ирана и останавливает войну на Ближнем Востоке

Вашингтон и Тегеран завершили согласование масштабного мирного соглашения, которое должно положить конец трехмесячному ожесточенному военному конфликту на Ближнем Востоке, сообщает Lada.kz.

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Президент США Дональд Трамп официально подтвердил достижение договоренностей, опубликовав заявление в своей социальной сети Truth Social. Глава Белого дома объявил о немедленном прекращении американской морской блокады и открытии стратегического Ормузского пролива.

«Сделка с Исламской Республикой Иран теперь завершена. Поздравляю всех! Настоящим я полностью разрешаю открыть Ормузский пролив для бесплатного прохода. Корабли мира, заводите моторы. Пусть нефть течет!» — эмоционально резюмировал американский лидер.

Пакистанский мандат и швейцарский финал

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади подтвердил, что текст меморандума о взаимопонимании полностью финализирован. Официальная церемония подписания документа состоится в пятницу, 19 июня, на нейтральной территории — в Швейцарии. По данным иранских СМИ, прорыву предшествовали изнурительные 14-часовые переговоры в Тегеране.

Важнейшую роль в дипломатическом урегулировании сыграли третьи страны. Главными посредниками выступили Пакистан и Катар. Именно премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф первым сообщил мировому сообществу о том, что стороны договорились о «незамедлительном и постоянном прекращении боевых действий на всех фронтах». После подписания договора Вашингтон и Тегеран отведут себе 60 дней на проведение технических переговоров для закрепления мира.

Что вошло в «14 пунктов» соглашения?

Хотя полный текст меморандума будет обнародован только после подписания, арабские и американские источники уже делятся ключевыми деталями проекта, состоящего из 14 пунктов:

Прекращение огня везде, включая Ливан: Военные действия останавливаются не только в зоне прямого соприкосновения США и Ирана, но и на связанных театрах военных действий, где Израиль ведет операцию против проиранской группировки «Хезболла».

Разминирование Ормузского пролива: Иран обязуется обеспечить безопасность судоходства и полностью отказаться от взимания каких-либо пошлин за проход танкеров.

Ядерный компромисс: Белый дом заявляет, что Тегеран взял на себя обязательство не стремиться к созданию ядерного оружия. При этом иранская сторона подчеркивает, что сделка подписывается «в атмосфере продолжающегося недоверия» и не означает полного примирения.

Экономический рельеф и реакция Израиля

Разблокировка Ормузского пролива — главной энергетической артерии планеты — стала мощным сигналом для глобальной экономики, которая три месяца находилась в состоянии турбулентности из-за дефицита сырья. Мировые рынки уже отреагировали на заявления Трампа падением цен на нефть на фоне ожиданий скорого возвращения иранских баррелей.

Тем временем в Иерусалиме новость встретили с глубокой тревогой. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, чья страна оказалась фактически отодвинута от финального этапа американо-иранских консультаций, экстренно добивается личной встречи с Дональдом Трампом. Израильская канцелярия настаивает на жестких условиях контроля: Тегеран обязан не просто «пообещать», а полностью демонтировать центрифуги для обогащения урана, свернуть ракетную программу и прекратить финансирование своих прокси-сил в регионе.

Кроме того, Трамп сталкивается с давлением внутри собственной Республиканской партии — скептики уже отмечают, что новые договоренности подозрительно напоминают «ядерную сделку» 2015 года, из которой сам же Трамп со скандалом вышел во время своего первого президентского срока. Спешка Белого дома, по мнению аналитиков, обусловлена желанием Трампа завершить дорогостоящую войну до начала осенних промежуточных выборов в Конгресс США.