Трамп одним заявлением обрушил нефть ниже $84 за баррель

Объявление президента США Дональда Трампа об успешном завершении переговоров с Тегераном и немедленном снятии морской блокады Ормузского пролива спровоцировало мощнейшее падение цен на сырье до трехмесячных минимумов, сообщает Lada.kz со ссылкой на CNN .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Обрушение котировок: рынки отыгрывают деэскалацию

Реакция сырьевых бирж на заявления из Вашингтона оказалась мгновенной. Стоимость североморской смеси Brent рухнула на 3,9%, опустившись до отметки в $84 за баррель. Одновременно с этим американская эталонная нефть марки WTI потеряла сразу 4,8% своей стоимости, зафиксировавшись на уровне $81 за баррель.

Если наметившийся тренд закрепится в ходе ближайших торговых сессий, мировые цены на углеводороды обновят локальный минимум, зафиксированный еще в начале марта 2026 года. Напомним, что в пятницу котировки Brent впервые с первых дней конфликта опустились ниже психологической отметки в $90, однако текущие показатели все еще заметно превышают довоенный уровень (до ударов конца февраля нефть торговалась в районе $70 за баррель).

Детали «сделки Трампа» и роль международных посредников

Справка экспертов: Публичное заявление Дональда Трампа в соцсети Truth Social поставило точку в трехмесячном острейшем кризисе. Президент США официально разрешил «бесплатный проход судов» и приказал ВМС прекратить блокаду.

Важной деталью, оставшейся за рамками первых экспресс-новостей, является то, что соглашение было достигнуто при активном посредничестве третьих стран, в частности Пакистана. Согласно дипломатическим источникам, проект соглашения предусматривает введение 60-дневного режима прекращения огня на всех фронтах, включая Ливан. Официальное подписание меморандума о взаимопонимании намечено на 19 июня в Швейцарии. Проект также подразумевает постепенное возобновление контроля Ирана над проливом в течение 30 дней и начало новых раундов переговоров по ядерной программе в обмен на поэтапное снятие санкций.

Сложный путь к нормализации поставок

Несмотря на оптимизм трейдеров, аналитики подчеркивают, что физическое возвращение сырьевых потоков в привычное русло потребует колоссальных усилий. Доставка нефти через Ормузский пролив — ключевой транспортный узел, через который до войны проходило около 20% всего мирового объема жидких углеводородов и сжиженного природного газа (СПГ), — была заблокирована с конца февраля.

Для полной стабилизации отрасли потребуется решить целый комплекс задач:

Безопасное разминирование акватории пролива и обеспечение беспрепятственного судоходства.

Проведение сложнейшего ремонта поврежденной инфраструктуры и нефтеналивных терминалов.

Возобновление работы законсервированных скважин на Ближнем Востоке.

Пополнение истощенных стратегических и аварийных резервов крупнейших стран-импортеров, которые массово раскупоривались (включая скоординированный выброс 400 млн баррелей из запасов МЭА) для сдерживания цен во время кризиса.

Долгосрочный прогноз: быстрого возврата к дешевой нефти не будет

Большинство ведущих аналитиков (включая экспертов инвестбанков Goldman Sachs и JPMorgan) сходятся во мнении, что первоначальное падение цен может смениться новой волной роста. Как только начнется активная фаза восстановления государственных аварийных хранилищ, мировой спрос на сырье резко пойдет вверх, что удержит цены на относительно высоком уровне в среднесрочной перспективе.

Дополнительным сдерживающим фактором остается техническое состояние ближневосточного сырьевого сектора. Большинство скважин в регионе были экстренно остановлены с началом боевых действий. Опыт прошлых конфликтов показывает, что на их перезапуск и выведение на технологический режим могут уйти недели, при этом существует высокая вероятность, что часть мощностей из-за простоя так и не сможет вернуться на пиковые довоенные показатели добычи. Кроме того, недавний выход ОАЭ из состава ОПЕК существенно ослабил возможности картеля по централизованному регулированию рынка, что добавит котировкам волатильности вплоть до конца 2026 года.