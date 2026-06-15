Сколько воды нужно пить в день для упругой кожи: индивидуальная формула по весу

Специалисты напоминают, что универсальные «2 литра воды в день» подходят не всем — более точный ориентир рассчитывается по массе тела, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.
Распространённое правило о двух литрах жидкости в сутки является усреднённым ориентиром. Более корректный подход — расчет по весу:
30 мл воды на 1 кг массы тела
Например, при весе 70 кг суточная норма составляет около 2,1 литра воды.
В жаркую погоду, при активных тренировках или повышенной физической нагрузке потребность в жидкости увеличивается — в среднем на 400–700 мл дополнительно.
С точки зрения физиологии вода участвует в ключевых процессах кожи, включая поддержание эластичности тканей и участие в синтезе коллагена, который отвечает за упругость и плотность кожи.
Даже если человек формально выпивает достаточный объем жидкости, на состояние кожи влияют и другие факторы:
Поэтому простое увеличение воды не всегда дает заметный косметический эффект без коррекции образа жизни в целом.
Есть несколько простых ориентиров, которые помогают оценить гидратацию без сложных анализов:
1. Цвет мочи
2. Состояние кожи
Если кожа на тыльной стороне руки после щипка быстро возвращается в исходное положение — уровень гидратации считается нормальным. Замедленное восстановление складки может говорить о недостатке жидкости.
3. Общее самочувствие
Сухость во рту, усталость, головные боли и снижение концентрации также могут сопровождать обезвоживание.
Важно не только количество, но и режим:
Отдельные напитки, такие как кофе и чай, не всегда учитываются в общем водном балансе, поскольку могут обладать мягким мочегонным эффектом.
Гидратация — лишь один из факторов. Для поддержания тонуса кожи важен комплексный подход:
Дерматологи отмечают, что улучшение состояния кожи при нормализации питьевого режима происходит постепенно. Влага сначала распределяется между жизненно важными органами, и лишь затем влияет на внешний вид кожи. Поэтому заметный эффект обычно проявляется при стабильном режиме в течение нескольких недель.
Можно ли заменить воду чаем или кофе?
Частично — нет. Чай и кофе могут входить в общий водный баланс, но не всегда полностью заменяют чистую воду из-за их влияния на диурез.
Опасно ли пить слишком много воды за раз?
Да, большие объемы жидкости одномоментно могут создавать нагрузку на почки и нарушать баланс электролитов. Лучше пить равномерно в течение дня.
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