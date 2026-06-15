Сколько воды нужно пить в день для упругой кожи: индивидуальная формула по весу

Специалисты напоминают, что универсальные «2 литра воды в день» подходят не всем — более точный ориентир рассчитывается по массе тела, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

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Индивидуальная норма воды: формула, которая работает точнее

Распространённое правило о двух литрах жидкости в сутки является усреднённым ориентиром. Более корректный подход — расчет по весу:

30 мл воды на 1 кг массы тела

Например, при весе 70 кг суточная норма составляет около 2,1 литра воды.

В жаркую погоду, при активных тренировках или повышенной физической нагрузке потребность в жидкости увеличивается — в среднем на 400–700 мл дополнительно.

С точки зрения физиологии вода участвует в ключевых процессах кожи, включая поддержание эластичности тканей и участие в синтезе коллагена, который отвечает за упругость и плотность кожи.

Почему кожа становится сухой даже при «норме» воды

Даже если человек формально выпивает достаточный объем жидкости, на состояние кожи влияют и другие факторы:

недостаток сна и хроническая усталость

дефицит жиров и белка в рационе

частое употребление кофе и алкоголя

сухой воздух (особенно в отопительный сезон)

возрастные изменения и снижение выработки коллагена

Поэтому простое увеличение воды не всегда дает заметный косметический эффект без коррекции образа жизни в целом.

Как понять, что организму хватает воды

Есть несколько простых ориентиров, которые помогают оценить гидратацию без сложных анализов:

1. Цвет мочи

светло-соломенный — норма

тёмный оттенок — сигнал к увеличению потребления жидкости

полностью прозрачный цвет может указывать на избыток воды и возможное «разбавление» электролитов

2. Состояние кожи

Если кожа на тыльной стороне руки после щипка быстро возвращается в исходное положение — уровень гидратации считается нормальным. Замедленное восстановление складки может говорить о недостатке жидкости.

3. Общее самочувствие

Сухость во рту, усталость, головные боли и снижение концентрации также могут сопровождать обезвоживание.

Как правильно пить воду в течение дня

Важно не только количество, но и режим:

начинать день со стакана воды после пробуждения

пить равномерно в течение дня, небольшими порциями

последний стакан — за 1–2 часа до сна, чтобы снизить риск утренних отёков

не заменять воду сладкими напитками или газировкой

Отдельные напитки, такие как кофе и чай, не всегда учитываются в общем водном балансе, поскольку могут обладать мягким мочегонным эффектом.

Что ещё влияет на упругость кожи

Гидратация — лишь один из факторов. Для поддержания тонуса кожи важен комплексный подход:

белок и коллаген в рационе (рыба, бульоны, желатиновые блюда)

(рыба, бульоны, желатиновые блюда) витамин С (цитрусовые, ягоды, шиповник) — участвует в синтезе коллагена

(цитрусовые, ягоды, шиповник) — участвует в синтезе коллагена полноценный сон — восстанавливает клетки кожи

— восстанавливает клетки кожи умеренная физическая активность — улучшает кровообращение

— улучшает кровообращение защита от ультрафиолета — предотвращает ускоренное старение кожи

Дополнительный контекст: почему вода не «работает» мгновенно

Дерматологи отмечают, что улучшение состояния кожи при нормализации питьевого режима происходит постепенно. Влага сначала распределяется между жизненно важными органами, и лишь затем влияет на внешний вид кожи. Поэтому заметный эффект обычно проявляется при стабильном режиме в течение нескольких недель.

Ответы на частые вопросы

Можно ли заменить воду чаем или кофе?

Частично — нет. Чай и кофе могут входить в общий водный баланс, но не всегда полностью заменяют чистую воду из-за их влияния на диурез.

Опасно ли пить слишком много воды за раз?

Да, большие объемы жидкости одномоментно могут создавать нагрузку на почки и нарушать баланс электролитов. Лучше пить равномерно в течение дня.