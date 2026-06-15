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15.06.2026, 12:03

«Хочу цвет как у лабрадора»: необычный запрос клиентки к колористу взорвал соцсети

Новости Мира 0 421

Российский стилист по волосам Лолита Исмаилова поделилась курьезным случаем из практики, который мгновенно стал вирусным в соцсетях. Ее постоянная клиентка пришла на процедуру со снимком собаки и попросила покрасить ее в точности под цвет шерсти питомца, сообщает Lada.kz со ссылкой на lenta.ru.

Фото: Nikaletto / Shutterstock / Fotodom
Фото: Nikaletto / Shutterstock / Fotodom

Неожиданный референс после 10 лет доверия

Стилист-колорист Лолита Исмаилова (в соцсетях — hair.stylist_lali) рассказала, что данная клиентка регулярно посещает её кресло уже около десяти лет. Однако во время последнего визита привычный сценарий окрашивания был нарушен. Вместо фотографий голливудских звезд или топ-моделей женщина продемонстрировала мастеру снимок палевого лабрадора с красивой золотистой шерстью, лаконично заявив, что это её идеальный целевой оттенок.

Пользователи Сети с юмором отнеслись к подобному креативу. В комментариях под роликом многие поддержали девушку, отметив, что у лабрадоров действительно роскошный ровный цвет:

«А что не так? Не вижу минусов», «Неожиданный референс, но очень красивый», «Я, кажется, сама так всегда тонируюсь», — шутят подписчики.

Эксклюзивный контекст: Почему «собачьи» оттенки — это новый тренд?

Хотя запрос клиентки выглядит комично, с профессиональной точки зрения он абсолютно логичен и отражает глобальные бьюти-тенденции. В колористике окрашивание в стиле «шерсти лабрадора» — это не что иное, как высококлассный warm blonde (теплый блонд) или honey-gold (медовое золото).

Вот почему этот тренд сейчас на пике популярности:

  • Запрос на натуральность: В последние годы индустрия уходит от плоских, неестественно выбеленных платиновых оттенков. Природный окрас здоровых животных (особенно лабрадоров, золотистых ретриверов или лисиц) — это идеальный пример сложного многогранного цвета с мягкими переливами от глубокого бежевого к золоту.

  • «Дорогой» блонд: Окрашивание в теплых карамельно-палевых тонах визуально делает волосы более плотными, блестящими и здоровыми, в отличие от агрессивного холодного обесцвечивания.

  • Простота в уходе: В отличие от капризного пепельного блонда, который требует постоянного использования фиолетовых шампуней и быстро вымывается в грязно-желтый, «золотой лабрадор» держится на волосах гораздо дольше и отрастает максимально незаметно.

Таким образом, курьезный на первый взгляд запрос россиянки на самом деле оказался точным попаданием в самый актуальный и практичный тренд сезона.

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