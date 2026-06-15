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15.06.2026, 12:25

«Мы не банановая республика!» В Израиле жестко ответили на мирный план Вашингтона

Новости Мира 0 559

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир официально заявил, что еврейское государство не связано обязательствами по новой сделке между Вашингтоном и Тегераном. По его словам, ЦАХАЛ продолжит удерживать занятые территории в Ливане и не прекратит операцию до полного уничтожения группировки «Хезболлах», сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

Фото: Ohad Zwigenberg, AP
Фото: Ohad Zwigenberg, AP

Суверенный демарш: почему Тель-Авив спорит с Вашингтоном

Глава Миннацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир жестко раскритиковал мирные инициативы американской администрации. На своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) ультраправый политик подчеркнул, что соглашение, инициированное президентом США Дональдом Трампом, «ни в каком виде» не накладывает обязательств на Иерусалим.

«Израиль — независимое и суверенное государство, а не банановая республика, и мы не подчиняемся Соединенным Штатам», — отрезал министр, одновременно выразив дежурную благодарность Трампу за общую поддержку.

Основная претензия израильской стороны заключается в том, что Тель-Авив не пригласили к участию в переговорах. Бен-Гвир убежден: параметры сделки полностью игнорируют оборонные интересы Израиля. Главным камнем преткновения стал Ливан — израильские правые категорически против вывода войск из южных районов соседней страны, которые армия «очистила от террористической инфраструктуры».

Детали соглашения: о чем договорились США и Иран без участия Израиля

Вашингтон и Тегеран при посредничестве Пакистана и Катара смогли согласовать проект меморандума о взаимопонимании, который стороны планируют подписать в Женеве 19 июня. Договор направлен на прекращение трехмесячной горячей фазы противостояния в регионе.

Основные пункты соглашения включают:

  • Снятие блокады: США обязуются немедленно прекратить морскую блокаду иранских портов.

  • Свободное судоходство: Иран соглашается открыть Ормузский пролив для беспрепятственного и беспошлинного прохода судов (включая разминирование акватории).

  • 60-дневное перемирие: С 15 июня вводится режим прекращения огня на всех фронтах, включая Ливан, для обсуждения ядерной программы Ирана.

  • Разморозка активов: По предварительным данным, Тегеран может получить доступ к своим замороженным активам на сумму $24 млрд в обмен на уступки.

Рынки празднуют, но на Ближнем Востоке назревает кризис

Анализ ситуации: Мировые финансовые рынки уже отреагировали на новости из Вашингтона и Тегерана бурным оптимизмом: цены на нефть марки Brent упали более чем на 4%, снижая инфляционное давление на мировую экономику. Однако демарш Бен-Гвира показывает, что реальное исполнение договора находится под угрозой.

Позиция Бен-Гвира отражает глубокий внутренний раскол в самом Израиле. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху оказался в тисках: с одной стороны — колоссальное дипломатическое давление Белого дома, требующего остановить боевые действия в Ливане, с другой — угроза развала правительственной коалиции. Если ультраправое крыло во главе с Бен-Гвиром и Бецалелем Смотричем выйдет из кабинета министров в знак протеста против «сделки Трампа», страну ждут досрочные выборы в разгар военного кризиса.

Пока ЦАХАЛ не получил официального приказа о свертывании операций, соглашение рискует остаться лишь на бумаге, так как Иран уже заявил, что продолжение переговоров возможно только при условии строгого соблюдения тишины всеми союзниками США, включая Израиль.

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