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15.06.2026, 14:02

Почему деменция начинается в 30 лет и как защитить себя прямо сейчас

Новости Мира 0 507

Нейробиологи заявили о критической важности возраста от 30 до 60 лет для защиты ментального здоровья. Разрушение клеток мозга начинается за десятилетия до первых провалов в памяти, но этот процесс можно остановить тремя простыми действиями, сообщает Lada.kz. 

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Опасная иллюзия: почему старость мозга начинается в 30 лет

Долгое время в официальной медицине господствовало убеждение, что человеческий мозг развивается в юности, затем работает на «плато» стабильности и начинает угасать лишь к 70–80 годам. Однако авторитетные нейробиологи Миия Кивипелто и Амад Харири в интервью изданию The Washington Post полностью опровергли этот миф.

Современные нейровизуализационные исследования доказывают: деструктивные процессы и первые микросимптомы деменции зарождаются в тканях мозга за 15–20 лет до того, как человеку будет поставлен официальный диагноз. Это означает, что отрезок жизни между 30 и 60 годами является «золотым окном возможностей» для профилактики. Если упустить это время, структурные изменения в мозге станут необратимыми.

Три кита нейрозащиты: рекомендации доктора Харири

Профессор Харири призвал людей среднего возраста не ждать старости, а прямо сейчас внедрить в повседневную жизнь три базовых правила. Они не требуют финансовых затрат, но критически важны для выживания нейронов:

  1. Жесткий режим дня и гигиена сна. Именно во время глубоких фаз сна активизируется так называемая глимфатическая система мозга, которая «вымывает» токсичные белки (включая бета-амилоиды), провоцирующие болезнь Альцгеймера.

  2. Сбалансированный рацион. Мозг критически зависим от качества поступающих нутриентов. Хронические микровоспаления, вызванные обилием сахара и трансжиров, ускоряют старение нейросетей.

  3. Регулярная физическая активность. Кардионагрузки улучшают микроциркуляцию крови в гиппокампе — зоне мозга, отвечающей за память и обучение.

Чек-лист: проверьте свой когнитивный потенциал

Фактор риска Текущая ситуация Целевое действие для защиты мозга
Питание Избыток быстрых углеводов, фастфуд Переход на средиземноморский тип питания (орехи, жирная рыба, зелень)
Интеллектуальная рутина Однообразная работа, просмотр коротких видео Чтение длинных текстов, освоение новых профессиональных навыков
Социализация Замкнутый образ жизни, общение только в чатах Регулярные личные встречи, посещение клубов по интересам
 
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