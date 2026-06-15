Почему деменция начинается в 30 лет и как защитить себя прямо сейчас

Нейробиологи заявили о критической важности возраста от 30 до 60 лет для защиты ментального здоровья. Разрушение клеток мозга начинается за десятилетия до первых провалов в памяти, но этот процесс можно остановить тремя простыми действиями, сообщает Lada.kz.
Долгое время в официальной медицине господствовало убеждение, что человеческий мозг развивается в юности, затем работает на «плато» стабильности и начинает угасать лишь к 70–80 годам. Однако авторитетные нейробиологи Миия Кивипелто и Амад Харири в интервью изданию The Washington Post полностью опровергли этот миф.
Современные нейровизуализационные исследования доказывают: деструктивные процессы и первые микросимптомы деменции зарождаются в тканях мозга за 15–20 лет до того, как человеку будет поставлен официальный диагноз. Это означает, что отрезок жизни между 30 и 60 годами является «золотым окном возможностей» для профилактики. Если упустить это время, структурные изменения в мозге станут необратимыми.
Профессор Харири призвал людей среднего возраста не ждать старости, а прямо сейчас внедрить в повседневную жизнь три базовых правила. Они не требуют финансовых затрат, но критически важны для выживания нейронов:
Жесткий режим дня и гигиена сна. Именно во время глубоких фаз сна активизируется так называемая глимфатическая система мозга, которая «вымывает» токсичные белки (включая бета-амилоиды), провоцирующие болезнь Альцгеймера.
Сбалансированный рацион. Мозг критически зависим от качества поступающих нутриентов. Хронические микровоспаления, вызванные обилием сахара и трансжиров, ускоряют старение нейросетей.
Регулярная физическая активность. Кардионагрузки улучшают микроциркуляцию крови в гиппокампе — зоне мозга, отвечающей за память и обучение.
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