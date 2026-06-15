Почему деменция начинается в 30 лет и как защитить себя прямо сейчас

Нейробиологи заявили о критической важности возраста от 30 до 60 лет для защиты ментального здоровья. Разрушение клеток мозга начинается за десятилетия до первых провалов в памяти, но этот процесс можно остановить тремя простыми действиями, сообщает Lada.kz.