Топливный кризис в России: лимиты в Крыму, очереди на Кубани и рост цен

Российский топливный рынок столкнулся со стремительным изменением правил игры: на АЗС целого ряда регионов — от черноморского побережья до Дальнего Востока — вводятся жесткие лимиты на продажу бензина, талоны и запреты на отпуск топлива в канистры, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Абзац».

Фото: kommersant.ru

Власти объясняют происходящее логистическими накладками и спекулятивным ажиотажем, в то время как Минэнерго признает влияние внешних факторов на логистику ТЭК.

Юг под давлением: Крым вводит спецрежимы, Кубань борется с очередями

Наиболее острая ситуация фиксируется в южных регионах страны, где традиционно в начале лета возрастает нагрузка из-за туристического сезона.

Крым: С конца мая здесь действует особый режим. Бензин АИ-92 отпускается строго до 20 литров на одну машину, а заправка в канистры полностью запрещена. Популярный АИ-95 и вовсе ушел в сегмент «для своих» — без ограничений его получают только социальные и коммунальные службы, а обычные автовладельцы вынуждены использовать систему талонов. Более того, с 4 июня на полуострове временно заблокировали свободную продажу бензина за наличный расчет. Глава Крыма Сергей Аксенов прогнозирует нормализацию обстановки в течение месяца. Чтобы сбить социальное напряжение, власти запустили онлайн-карту доступности топлива и директивно снизили цены с 13 июня сразу на 11 рублей. Теперь АИ-92 стоит 79 руб./л, АИ-95 — 86 руб./л, а дизель — 85 руб./л.

Краснодарский край: Здесь перебои затронули преимущественно небольшие частные АЗС — работа 15 станций была временно приостановлена. На крупных сетевых заправках топливо есть, однако в Темрюкском районе (на подъезде к Крымскому мосту) формируются многокилометровые очереди от 20 до 100 автомобилей. Губернатор Вениамин Кондратьев уверен, что корень проблемы кроется в искусственном ажиотаже: люди скупают бензин впрок.

Опрошенные эксперты топливного рынка отмечают, что юг России первым принял на себя удар из-за заторов на железной дороге. Традиционные маршруты поставок цистерн перегружены, а приоритет в движении отдается военным и пассажирским эшелонам, из-за чего «зеленый коридор» для гражданских грузов нефтепродуктов существенно сузился.

Столичный регион: ценовое ралли и «тихие» ограничения

В Москве и Санкт-Петербурге ситуация внешне выглядит более стабильной, но цифры на табло АЗС продолжают ползти вверх, а на местах появляются тревожные сигналы.

В Москве, по данным профильной ассоциации (МТА), только за одну неделю на рубеже мая и июня средняя стоимость АИ-95 подскочила до 71,46 рубля, АИ-92 — до 64,67 рубля, а дизеля — до 78,49 рубля за литр. На отдельных заправках Новой Москвы и Троицка водители начали замечать объявления об ограничениях: не более 60 литров бензина и 100 литров ДТ в одни руки. Руководство заправочных сетей подтверждает, что лимиты введены превентивно во избежание дефицита.

В Санкт-Петербурге тем временем подошли к вопросу с точки зрения безопасности: губернатор Александр Беглов утвердил запрет на продажу бензина несовершеннолетним до конца 2026 года, чтобы исключить использование горючего в противоправных целях. В Ленинградской области ситуация спокойнее, хотя губернатор Александр Дрозденко признал локальные трудности в крупных транспортных хабах (Кингисепп, Усть-Луга) и напомнил о жестком запрете заправлять коммерческие бензовозы на обычных гражданских АЗС.

Эхо дефицита докатилось до Сибири и Дальнего Востока

Проблемы с доступностью нефтепродуктов перестали быть сугубо южной проблемой. Лимиты в 20 литров на одну заправку зафиксированы в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае.

В северных районах Бурятии ситуация дошла до критической: суточный лимит в 20 литров затронул не только частников, но и экстренные службы, включая кареты скорой помощи. В Хабаровском крае региональные власти обещают стабилизировать ситуацию и снять ограничения, введенные частными операторами, в ближайшие дни.

Почему штормит топливный рынок?

Минэнерго РФ официально связывает логистические сбои на юге страны с участившимися воздушными атаками на объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Повреждения инфраструктуры требуют времени на восстановление и перенаправление грузопотоков.

Помимо внешних факторов, на ситуацию наложился сезонный фактор — плановые ремонты на ключевых российских НПЗ. Одновременный вывод нескольких крупных технологических установок на профилактику временно снизил объемы производства. Ситуацию усугубляет экономический фактор: урезание государством выплат нефтяникам по так называемому «топливному демпферу» снизило выгоду поставок на внутренний рынок по сравнению с экспортом, что вынудило правительство идти на радикальные меры.

Как реагирует правительство: Белоруссия в помощь

Чтобы насытить внутренний рынок, Правительство РФ задействовало экстренные экономические рычаги:

Тотальный бан на экспорт: Действующий запрет на вывоз бензина за пределы РФ продлен до конца июля 2026 года и теперь безоговорочно распространяется даже на непосредственных производителей. Обнуление пошлин: Импортная пошлина на иностранный бензин сведена к нулю для стимулирования внешних поставок. Белорусский транзит: Москва договорилась о переработке российской нефти на белорусских НПЗ (Мозырском и Новополоцком) по давальческой схеме. Весь произведенный там бензин пойдет напрямую на российские АЗС для закрытия дефицитных позиций.

Вице-премьер Александр Новак на полях ПМЭФ заверил, что профильный штаб контролирует ситуацию в круглосуточном режиме, и пакет дополнительных стабилизационных мер будет озвучен в самое ближайшее время.