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15.06.2026, 17:29

«Они помнят всё»: почему случайный конфликт с вороной превратит вашу жизнь в кошмар

Новости Мира 0 364

Вороны обладают поразительной социальной памятью и способны передавать информацию о своих врагах по наследству, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Американские орнитологи доказали, что эти птицы не просто запоминают лица обидчиков на срок до пяти лет, но и активно «инструктируют» свое потомство, заставляя молодых особей атаковать потенциальную угрозу.

Месть по наследству: как проходил эксперимент в Сиэтле

Исследование, о котором идет речь, проводилось командой биологов из Вашингтонского университета в Сиэтле под руководством профессора Джона Марзлуффа (John Marzluff). Ученые использовали резиновые маски (в частности, маску пещерного человека), чтобы «обижать» ворон — ловить их сетями и окольцовывать, что вызывает у птиц сильный стресс. В то же время контрольная группа исследователей ходила в масках известного политика, не причиняя птицам вреда.

Эксперимент Марзлуффа длился более десяти лет. Выяснилось, что со временем количество птиц, агрессивно реагирующих на «маску обидчика», не уменьшилось, а удвоилось. Птицы, которые даже не родились на момент начала эксперимента, переняли от родителей ненависть к конкретному лицу. Они использовали особый яростный крик (сигнал тревоги), который мгновенно мобилизовал всю стаю в радиусе сотен метров.

Птицы безошибочно узнавали маску даже тогда, когда человек шел в плотной толпе, менял походку или одежду. При этом к людям без масок или в «дружелюбных» масках вороны оставались абсолютно равнодушны. Это доказывает, что врага они считывают именно по чертам лица.

Сверхинтеллект в перьях: что еще умеют врановые

По уровню интеллекта вороны сопоставимы с семилетними детьми или высшими приматами. Их мозг относительно размеров тела непропорционально велик.

  • Понимание физики: Вороны способны оценивать объем и вытеснение воды. В знаменитом тесте Эзопа птицы бросали тяжелые камни в кувшин с водой, чтобы поднять уровень жидкости и достать плавающее лакомство. Причем они выбирали именно тонущие предметы, игнорируя легкий пластик.

  • Создание орудий труда: Они не просто используют веточки или проволоку, а загибают их крючком, чтобы доставать личинок из щелей.

  • Счет и планирование: Врановые умеют считать в пределах четырех и способны откладывать сиюминутную выгоду ради получения более крупного приза в будущем (навык, редкий даже для млекопитающих).

Как заключить мир с пернатыми: инструкция для горожан

Городские вороны — это строгие прагматики. С ними можно как враждовать, так и построить взаимовыгодный союз.

Если вы хотите подружиться

Вороны прекрасно запоминают не только врагов, но и благодетелей. Если вы будете регулярно подкормить их в одном и том же месте, они начнут вас узнавать. В качестве угощения лучше использовать несоленые арахис или фундук в скорлупе, сухой кошачий корм или кусочки отварного мяса. Известны сотни случаев, когда в знак благодарности вороны приносили своим «кормильцам» подарки: потерянные ключи, монеты, цветные стекла и заколки.

Если ворона проявляет агрессию

Особенно опасным периодом считается конец весны и начало лета (май–июнь), когда подросшие птенцы-слетки выпадают из гнезд. Защищая потомство, вороны могут атаковать прохожих и домашних животных.

  • Не паникуйте и не бегите: Быстрые движения провоцируют птицу на пикирование со спины.

  • Не смотрите в глаза: Прямой пристальный взгляд воспринимается вороной как объявление войны и подготовка к нападению.

  • Защитите голову: Если птица кружит над вами и громко каркает, просто поднимите вверх руку, сумку или раскройте зонт и спокойно уйдите с этой территории.

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