Акула напала на туриста в океанариуме: мужчина получил тяжелые травмы головы

Популярное развлечение в одном из океанариумов Китая едва не обернулось трагедией: трехметровая акула атаковала туриста прямо во время коммерческого погружения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Daily Star .

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Смертельный аттракцион: что пошло не так?

Инцидент произошел в крупном океанариуме города Чанша (провинция Хунань, КНР). Местный житель по фамилии Бао решил воспользоваться популярной услугой — дайвингом в главном резервуаре с морскими хищниками. Перед погружением организаторы заверили мужчину, что процедура абсолютно безопасна, строго контролируется инструкторами и к ней допускаются даже дети.

Однако реальность оказалась пугающей. Спустя всего несколько секунд после того, как Бао погрузился под воду, на него стремительно напала трехметровая песчаная тигровая акула. Хищник вцепился мужчине прямо в голову, пытаясь нанести смертельные ранения.

Спасение и тяжелые травмы

Сотрудники океанариума среагировали оперативно: они сумели отбить пострадавшего у рыбы, экстренно вытащили его из гигантского аквариума и передали бригаде скорой помощи.

Медики диагностировали у Бао семь глубоких рваных ран, а также массивные повреждения мягких тканей головы и лица. Мужчине потребовалась экстренная многочасовая операция. Жизнь пациента удалось спасти, но ему предстоит длительный период реабилитации и пластической хирургии.

Справка: Песчаная тигровая акула (Carcharias taurus) обладает устрашающим видом из-за торчащих острых зубов, но обычно считается относительно миролюбивой по отношению к людям. Однако в замкнутом пространстве аквариумов, при стрессе от постоянного присутствия людей или в период кормления, их поведение становится непредсказуемым. По данным международного реестра нападений акул (ISAF), в неволе эти хищники чаще всего атакуют из-за нарушения их территориальных границ.

Цена вопроса: почему пострадавший идет в суд

Администрация развлекательного комплекса полностью признала вину, оплатила Бао экстренное лечение в госпитале и предложила единовременную компенсацию в размере 3000 долларов США (около 21 500 юаней).

Однако пострадавший посчитал эту сумму насмешкой, учитывая тяжесть травм, пережитый шок и будущие расходы на эстетическую медицину. Бао отказался подписывать мировое соглашение и намерен добиваться справедливых выплат через суд. На данный момент аттракцион временно закрыт, а местная полиция и органы надзора проводят проверку соблюдения техники безопасности в учреждении.

Китайские юристы отмечают, что у Бао высокие шансы отсудить у океанариума значительно большую сумму, так как организаторы грубо нарушили закон о защите прав потребителей, гарантирующий безопасность предоставляемых услуг.