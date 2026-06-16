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16.06.2026, 07:13

Африканцы «разорвали» чемпионат мира, не выходя на поле

Новости Мира 0 923

Сборная Демократической Республики Конго по футболу устроила настоящий фурор еще до своего первого матча на Чемпионате мира. Прибытие команды в США обернулось стильной сенсацией, которую сейчас активно обсуждают миллионы пользователей по всему миру, сообщает Lada.kz со ссылкой на lenta.ru.

Футболисты сборной ДР Конго / Фото: © Соцсети Тео Бонгонда
Футболисты сборной ДР Конго / Фото: © Соцсети Тео Бонгонда

Аэропорт как подиум: детали вирусного образа

Футболисты конголезской сборной приземлились в аэропорту Хьюстона (штат Техас) и мгновенно приковали к себе взгляды репортеров и фанатов. Вместо привычных спортивных костюмов игроки вышли из самолета в элегантных черных двойках и классических белых рубашках.

Однако главной изюминкой образов стал анималистичный акцент: лацканы пиджаков были декорированы контрастными леопардовыми вставками, а на груди у каждого спортсмена красовалась массивная брошь в виде гепарда. Финальным штрихом ультрастильного аутфита стали кастомные дорожные сумки внушительных размеров, полностью выполненные в леопардовой расцветке.

Ролик с прибытием делегации, опубликованный в соцсетях американского издания Brut, мгновенно стал вирусным. Менее чем за сутки видео собрало более 4,4 миллиона просмотров, свыше 430 тысяч лайков и 14,5 тысячи восторженных комментариев.

Больше, чем просто принт: скрытый символизм формы

Выбор анималистичного паттерна для официальной экипировки ДР Конго — это не просто следование трендам fast-fashion, а глубокая дань национальной идентичности.

Леопард является официальным символом Демократической Республики Конго: его изображение украшает государственный герб страны, а саму футбольную сборную болельщики ласково называют «Леопардами» (Les Léopards). В центральноафриканской культуре этот хищник олицетворяет силу, грацию, стойкость и королевское величие. Таким образом, дизайнеры команды смогли объединить строгий европейский крой с аутентичным африканским колоритом.

«Они уже выиграли этот мундиаль»: реакция интернет-сообщества

Мировые эксперты моды и обычные пользователи сети сошлись во мнении, что конголезцы задали невероятно высокую планку для остальных участников турнира. Комментаторы не скупятся на комплименты, пророча футболистам карьеру в модельном бизнесе:

  • «Для меня они уже выиграли этот Чемпионат мира, счет на табло не важен!»

    • «Они стали победителями еще до того, как впервые коснулись мяча на поле».

    • «Это потрясающее проявление элегантной и уникальной моды. Где можно купить такую сумку?»

    • «После завершения турнира этой команде нужно в полном составе отправляться на подиум Недели моды».

Столь мощный инфоповод играет на руку сборной ДР Конго. Независимо от спортивных результатов, команда уже обеспечила себе статус одной из самых обсуждаемых и медийных сборных текущего Чемпионата мира.

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