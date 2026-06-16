102-летняя британка раскрыла алкогольный секрет своего долголетия

Британка Джойс Сторр, отпраздновавшая свой 102-й день рождения, заявила, что секрет её бодрости кроется в позитивном мышлении и регулярном бокале хорошего шампанского, сообщает Lada.kz со ссылкой на Hull Daily Mail.

Фото: hulldailymail.co.uk

От фронтовых дорог до чашки чая: вековой юбилей

Джойс Сторр родилась в Северном Йоркшире еще в первой четверти прошлого века — 10 июня 1924 года. Её молодость выпала на тяжелые военные годы: в 1941-м, будучи 17-летней девушкой, она добровольно вступила в ряды британской армии и честно прослужила до самой победы в 1945 году.

В мирное время Джойс вместе с супругом открыла уютное кафе в городе Беверли, где и проработала до самого выхода на заслуженный отдых. Сейчас женщина живет в специализированном пансионате, но её образу жизни позавидуют молодые. Она категорически отказывается «стареть на диване»: регулярно устраивает посиделки с друзьями и обожает настольные игры, сохраняя абсолютную ясность ума.

На свой 102-й день рождения именинница собрала огромную семью и многочисленных друзей. Главный совет, который она дала гостям, звучал просто: «Наслаждайтесь жизнью с бокалом шампанского!».

Что говорят наука и статистика?

Случай Джойс Сторр — далеко не единственный, когда долгожители приписывают свои «рекорды» умеренному потреблению качественного алкоголя. Однако ученые смотрят на этот феномен чуть глубже.

Феномен «суперстариков» (Superagers): По статистике Великобритании, число людей, перешагнувших 100-летний рубеж, за последние два десятилетия выросло более чем на 50%. Исследователи отмечают, что большинство из них объединяет не строгая диета, а высокий уровень социализации (как у Джойс с её настольными играми) и генетика.

Польза для мозга (с оговорками): Ученые из Университета Рединга (Великобритания) ранее проводили исследование, которое показало, что фенольные соединения, содержащиеся в красных сортах винограда (из которых часто делают шампанское — например, Пино Нуар), могут улучшать пространственную память и потенциально снижать риск возрастных когнитивных расстройств.

Стрессоустойчивость: Сама именинница подчеркивает, что дело не столько в самом алкоголе, сколько в умении расслабляться и радоваться моменту. Оптимизм и отсутствие хронического стресса снижают уровень кортизола, что напрямую влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы.