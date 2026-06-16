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16.06.2026, 11:27

«У меня отключили свет за неуплату»: Кевин Спейси шокировал Собчак признанием о нищете после судов

Новости Мира 0 672

Голливудская звезда Кевин Спейси стал гостем нового выпуска YouTube-шоу «Осторожно: Собчак», где впервые откровенно рассказал о полной финансовой катастрофе, реальных отношениях с Джеффри Эпштейном и изнанке культуры отмены, сообщает Lada.kz со ссылкой на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

Фото: Eduardo Munoz / Reuters
Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Поездка с Клинтоном и «самолет греха»: Спейси о связи с Эпштейном

Одним из самых острых моментов беседы стали обвинения в связях с покойным финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за секс-трефикинг. Спейси категорически опроверг слухи о дружбе с миллионером, назвав его «чудовищным человеком».

По словам актера, их единственная встреча произошла в 2002 году случайно. Бывший президент США Билл Клинтон пригласил Спейси в благотворительную миссию по Африке для помощи матерям с ВИЧ. Лишь позже выяснилось, что бизнес-джет, на котором летела делегация, принадлежал Эпштейну. Больше актер и финансист никогда не пересекались.

Миф о миллионах: почему Спейси остался без гроша

Ксения Собчак выразила сомнение в том, что звезда мирового масштаба может остаться без средств, предположив, что состояние Спейси превышает $50 млн. Актер назвал эти цифры вымыслом прессы и раскрыл экономику культуры отмены:

  • Полная блокировка доходов: Голливуд моментально внес актера в черный список, лишив контрактов.

  • Колоссальные судебные издержки: Многолетние процессы в Лондоне и Нью-Йорке требовали огромных гонораров адвокатам.

  • Обнуление: Деньги закончились стремительно. Спейси признался, что сейчас фактически начинает карьеру с нуля, сравнив свое положение с 20-летним возрастом, когда его выселяли из квартир за долги.

Убытки Спейси исчисляются не только упущенными гонорарами, но и прямыми штрафами. Мало кто помнит, что в 2021 году суд обязал актера выплатить кинокомпании MRC (создателям «Карточного домика») почти $31 млн за нарушение контракта из-за секс-скандала. Позже сумму удалось снизить до $1 млн, но этот процесс окончательно истощил бюджет актера еще до финальных оправдательных приговоров 2022 и 2023 годов.

Похороненные шедевры: Спейси о картине «Гор»

Актер с горечью вспомнил, как индустрия стирала его из истории. Режиссер Ридли Скотт полностью вырезал Спейси из готового фильма «Все деньги мира», заменив его Кристофером Пламмером.

Но главной потерей Спейси считает байопик «Гор» о писателе Горе Видале. Стриминг Netflix заблокировал уже смонтированную и готовую к выходу ленту. По мнению актера, этот фильм был монументальной работой, достойной премии «Оскар», но теперь он навсегда останется на полке.

Проект Статус до скандала Итог «отмены»
Сериал «Карточный домик» Главная роль (Фрэнк Андервуд) Позорное увольнение, гибель персонажа
Фильм «Все деньги мира» Роль миллиардера Гетти Сцены полностью пересняты с другим актером
Фильм «Гор» Главная роль, продюсирование Релиз полностью заблокирован Netflix
 

«Ветер перемен»: реальное общество оказалось лучше соцсетей

Несмотря на пережитый крах, двукратный лауреат «Оскара» не держит зла на публику. Спейси отметил, что интернет-травля и реальная жизнь — это две разные вещи. В последние годы он постоянно сталкивался с поддержкой, письмами от фанатов и теплым отношением случайных прохожих. По мнению актера, сегодня «ветер перемен» разворачивается в его сторону: общество начинает понимать, что ситуация не была черно-белой, и Спейси постепенно возвращается к работе.

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