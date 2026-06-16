Ученые в России создали зубную пасту для людей с сахарным диабетом

Ученые из Пензенского государственного университета (ПГУ) создали инновационную зубную пасту-гель для пациентов с сахарным диабетом, способную заживлять десны без применения опасных синтетических антисептиков, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».
Сахарный диабет — заболевание, которое бьет по всему организму, и полость рта не исключение. Из-за хронически повышенного уровня глюкозы в слюне создается идеальная питательная среда для патогенных бактерий и грибков. Ситуацию усугубляют нарушенное кровообращение в капиллярах десен и общее снижение иммунитета.
Как следствие, люди с диабетом страдают от тяжелых форм гингивита, стоматита и пародонтита, причем любые микротрещины и язвы у них заживают в несколько раз дольше, чем у здоровых людей.
Большинство лечебных паст на рынке содержат мощные антисептики (например, хлоргексидин или триклозан). Однако у них есть два серьезных минуса, о которых напомнил старший преподаватель кафедры «Общая и клиническая фармакология» ПГУ Александр Митишев:
Резистентность: при постоянном использовании бактерии привыкают к антисептику, и он перестает работать, попутно уничтожая полезную микрофлору рта.
Эстетический дефект: длительное применение хлоргексидина приводит к стойкому потемнению зубной эмали.
Пензенские ученые полностью отказались от синтетической химии и сахаров, сделав ставку на синергию двух активных природных компонентов:
Экстракт терминалии — тропического дерева, известного своими мощными антиоксидантными свойствами. Он богат полифенолами, флавоноидами и фенольными кислотами, которые мягко подавляют размножение бактерий, не вызывая привыкания.
Гомогенат трутневого расплода (трутневое молочко) — уникальный продукт пчеловодства. Он содержит богатейший комплекс аминокислот, витаминов и естественных гормонов (тестостерон, прогестерон), которые запускают ускоренную регенерацию (заживление) тканей на клеточном уровне.
Экстракт терминалии (в частности, Терминалии Хебула) на протяжении веков используется в аюрведе под названием «харитаки» и считается сильным природным антибиотиком. Однако в сегменте российских средств гигиены для полости рта этот компонент в сочетании с продуктами пчеловодства используется впервые. Это открывает новые перспективы для импортозамещения в сфере специализированной стоматологии.
Для извлечения максимума пользы ученые ПГУ разработали авторскую технологию: сырье дерева измельчается строго до 1 мм и проходит часовую экстракцию в 40-процентном этиловом спирте. Это позволяет сохранить все хрупкие биоактивные соединения.
Проект пензенских ученых — это не просто теоретическая разработка. Первый жизнеспособный прототип геля уже создан в партнерстве с известной отечественной фармацевтической компанией «Парафарм».
Впереди у новинки обязательный этап — доклинические и полноценные фармакологические исследования, которые должны подтвердить её безопасность и заявленную эффективность на практике. После прохождения всех сертификационных процедур уникальный продукт будет запущен в массовое производство и появится на прилавках российских аптек.
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