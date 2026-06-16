Солнце уходит в «летнюю спячку»: ученые прогнозируют месяц без магнитных бурь

На Солнце начался период резкого снижения активности, который астрофизики охарактеризовали как «летняя спячка». По прогнозам специалистов, в ближайшие недели жителей Земли ожидает исключительно спокойная геомагнитная обстановка, сообщает Lada.kz.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Затухание 25-го солнечного цикла

Как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, текущее затишье совпадает с общим угасанием 25-го солнечного цикла. Ученые констатируют, что в ближайшее время вспышечная активность на нашей звезде может практически полностью прекратиться. Астрофизики даже иронично назвали Солнце в его нынешнем состоянии «довольно скучным», отметив, что сейчас на светило «смотреть не на что».

Последний очаг активности и безопасные протуберанцы

На данный момент единственным источником хоть каких-то возмущений остается группа солнечных пятен под номером 4465.

Параметры группы: она обладает весьма скромными размерами (около 180 единиц).

Особенности: вопреки скромному масштабу, ей присвоен почти максимальный класс магнитной сложности — Beta-Gamma.

Именно эта группа пока поддерживает слабую вспышечную активность. Однако эксперты подчеркивают, что запасы энергии в ней иссякнут очень быстро. Как только это произойдет, все ключевые показатели солнечной активности упадут до нулевых значений.

Кроме того, на поверхности светила были замечены два крупных протуберанца. Ученые поспешили успокоить общественность: эти газовые облака не представляют совершенно никакой угрозы для нашей планеты.

Месяц в «зеленой зоне»

В связи с падением активности Солнца предварительный прогноз на ближайшие 30 дней выглядит максимально благоприятно — специалисты ожидают месяц «зеленого» уровня геомагнитной безопасности без единой магнитной бури.

Прогноз ученых: «Ближайший месяц обещает стать одним из самых спокойных в плане космической погоды за последнее время. Это связано как с сезонными факторами, так и с общим спадом текущего солнечного цикла».

При этом в ИКИ РАН добавляют долю здорового скептицизма: абсолютно идеальный сценарий без единого всплеска маловероятен. Локальные возмущения в течение месяца, скорее всего, случатся, однако спрогнозировать их точное время и силу пока невозможно.

Смена бурного периода на штиль

Текущее затишье выглядит особенно контрастно на фоне событий конца мая 2026 года. Тогда на обратной, невидимой с Земли стороне Солнца, произошла серия мощных взрывов — как минимум четыре вспышки высшего класса X. К счастью, сторона звезды, обращенная к нашей планете, оставалась стабильной. Единственным заметным явлением до этого стала необычная корональная дыра, которая могла спровоцировать лишь слабые геомагнитные колебания в начале июня. Сейчас же звезда окончательно перешла в режим «энергосбережения».