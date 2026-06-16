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16.06.2026, 17:39

Трамп выступил с неожиданным заявлением по Украине

Новости Мира 0 1 123

Вашингтон кардинально меняет свои внешнеполитические приоритеты: Белый дом ослабляет концентрацию на ближневосточном кризисе, чтобы полностью сфокусировать ресурсы и дипломатическое влияние на скорейшем урегулировании украинского конфликта, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© AP / Julia Demaree Nikhinson
© AP / Julia Demaree Nikhinson

Разворот на 180 градусов: Ближний Восток уступает место Украине

Соединенные Штаты пересматривают свою глобальную стратегию. Главным вектором американской дипломатии в ближайшее время станет прекращение боевых действий в Восточной Европе, ради чего Вашингтон готов отодвинуть на второй план затяжное противостояние с Ираном.

Соответствующее заявление президент США Дональд Трамп сделал во Франции, выступая на полях саммита «Большой семерки» (G7) во время официальной встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Американский лидер прямо констатировал: администрация перегруппировывает силы.

«Теперь особое внимание будет уделено Украине. Сейчас мы будем смотреть туда. Мы были сосредоточены на Иране, который теперь будет на втором плане», — подчеркнул глава Белого дома.

Трамп добавил, что конфликт перешел в критическую фазу, а сама Украина несет колоссальные, невосполнимые людские потери, что требует немедленного вмешательства посредников.

Секретная дипломатия: зачем Кушнер и Уиткофф экстренно летят в Москву

Заявления Трампа на саммите G7 прозвучали на фоне активизации прямых контактов между лидерами ядерных держав. Накануне Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели закрытые телефонные переговоры, в ходе которых детально обсудили контуры будущего мирного процесса.

Главным практическим итогом этой беседы стало согласование срочного визита в Россию американской делегации. В Москву отправляются ключевые доверенные лица Трампа — его зять Джаред Кушнер и специальный посланник Стив Уиткофф.

Этот шаг уже вызвал серьезную нервозность в Брюсселе. По информации западных СМИ, в Евросоюзе всерьез опасаются, что Белый дом намерен выстроить сепаратный формат урегулирования, фактически отстранив европейских лидеров от принятия ключевых решений и поставив их перед фактом уже готовых договоренностей.

Принуждение к миру: рычаги давления Белого дома

Трамп не скрывает, что намерен действовать жестко и прагматично. Он публично пообещал задействовать весь политический и экономический арсенал США, чтобы усадить стороны за стол переговоров. При этом давление будет оказываться не только на Киев, но и на европейских партнеров, которые до сих пор настаивали на продолжении санкционного и военного противостояния. Саммит G7 во Франции, по замыслу американской администрации, должен стать площадкой для перелома позиции европейских элит.

Тем не менее, в переговорном треке остаются критические точки преткновения. В ходе телефонного разговора Путин и Трамп сошлись во мнении, что недавние массированные удары ВСУ по гражданской инфраструктуре на российской территории не просто эскалируют ситуацию, а фактически блокируют мирный процесс, уничтожая доверие, необходимое для старта официального диалога.

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