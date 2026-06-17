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17.06.2026, 06:57

Вернуть то, что отрезали: почему мужчины во всем мире пытаются восстановить крайнюю плоть

Новости Мира 0 664

В интернете стремительно набирает популярность движение за «реставрацию» мужской анатомии, однако врачи бьют тревогу из-за риска тяжелых осложнений, сообщает Lada.kz со ссылкой на Newscom.

Фото: teplystan.mos.ru
Фото: teplystan.mos.ru

Философия «анатомического бунта»: почему мужчины идут на это?

Сторонники так называемой «реставрации крайней плоти» активно формируют сообщества, тематические форумы и закрытые группы в социальных сетях, где делятся опытом и методиками. Мотивы участников делятся на две основные категории:

  • Эстетика и чувствительность: Желание вернуть половому члену его первозданный, естественный вид и, по заверениям некоторых мужчин, восстановить утраченную сексуальную чувствительность.

  • Идеологический протест: Многие считают обрезание, сделанное им в младенчестве без их осознанного согласия, грубым нарушением права на телесную автономию и навязанным решением.

Годы боли: как работает механическая «реставрация»

Поскольку хирургические методы воссоздания этой деликатной зоны пока остаются экспериментальными, дорогостоящими и малоэффективными, мужчины обращаются к «домашней» медицине. Самым популярным методом стало длительное механическое растяжение оставшейся кожи.

Для этого используются как специализированные фабричные приспособления (тензиометры и зажимы), так и самодельные грузы или пластыри. Процесс требует колоссального терпения: чтобы добиться хоть какого-то видимого натяжения тканей, устройства приходится носить ежедневно на протяжении многих месяцев, а чаще — лет. Косметические и инъекционные процедуры тоже рассматриваются в сообществе, но их эффективность вызывает у специалистов большие вопросы.

Мнение доказательной медицины: игра в рулетку со здоровьем

Специалисты Кливлендской клиники (Cleveland Clinic), чье авторитетное мнение приводит профильное издание Newscom, настроены крайне скептически. Научных данных, подтверждающих, что с помощью растяжения можно полноценно регенерировать утраченный орган и его нервные окончания, практически нет. А вот список побочных эффектов от самодельных тренажеров выглядит пугающе.

Чем рискуют экспериментаторы: Постоянное механическое давление на нежную кожу половых органов неизбежно приводит к нарушению микроциркуляции крови, хроническим отекам и временному онемению. В худших сценариях мужчины сталкиваются с разрывами тканей, опасными инфекциями, образованием грубых рубцов и даже формированием противоестественных кожных перемычек между половым членом и мошонкой.

Конец эпохи обрезания: смена глобального тренда

Всплеск интереса к «реставрации» происходит не на пустом месте. Общественное отношение к циркумцизии (обрезанию) на Западе стремительно меняется. Если в середине XX века эта процедура в тех же США была стандартной гигиенической и медицинской практикой для большинства новорожденных мальчиков, то сегодня статистика идет на спад.

Современное общество все чаще критикует немотивированные медицинские вмешательства в младенческом возрасте, требуя оставлять право выбора анатомического статуса за самим человеком — до момента его совершеннолетия.

Тем не менее, андрологи и урологи настоятельно рекомендуют не заниматься опасным интернет-самолечением. Любые манипуляции с анатомией половых органов должны проходить строго под контролем квалифицированных врачей, иначе погоня за «естественностью» может закончиться на операционном столе у хирурга.

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