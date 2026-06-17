Билеты на ЧМ-2026 взлетели до $33 000: президент Мексики требует реакции FIFA

Цены на билеты чемпионата мира по футболу 2026 года пробили все мыслимые потолки, достигнув официальной отметки в $33 000, а на черном рынке — безумных $2,3 млн за штуку. Терпение стран-хозяек лопнуло: президент Мексики Клаудия Шейнбаум открыто выступила против FIFA, потребовав немедленно вернуть футбол простым болельщикам, сообщает Lada.kz.

Фото: mannattvpunjabi.com

Футбол не для бедных: сколько стоят билеты на мундиаль

Главное спортивное событие четырехлетия рискует превратиться в закрытый закрытый клуб для миллиардеров. По данным информационного агентства AP, ценообразование на матчи турнира в США, Канаде и Мексике шокировало фанатов по всему миру.

Изначально стартовая стоимость билетов выглядела относительно адекватной для североамериканского рынка — от $140. Однако верхняя планка официальных VIP-категорий быстро взлетела до $8 680, а билеты на долгожданный финал и вовсе официально продавались за астрономические $32 970 (около 15,5 млн тенге).

Безумие черного рынка: $2,3 миллиона за один билет

Настоящий хаос творится в секторе перепродаж. На официальных платформах вторичного рынка, контролируемых самой FIFA, спекулянты довели ситуацию до абсурда. В апреле 2026 года цена на отдельные дефицитные билеты на топовые матчи взлетала до $2,3 миллиона.

На фоне этого грандиозного скандала президент Мексики Клаудия Шейнбаум не стала молчать и обратилась к руководству Международной федерации футбола с публичной критикой.

«Футбол должен быть чем-то другим. Это серьезный повод задуматься даже внутри самой FIFA. Игра обязана оставаться доступной для обычных людей и объединять их по всему миру, а не превращаться исключительно в пространство для гигантских трат», — жестко заявила Шейнбаум.

Глава государства подчеркнула, что прекрасно понимает законы бизнеса и коммерческую модель современного спорта, но текущая ситуация переходит все границы морали, делая турнир недосягаемым для абсолютного большинства преданных болельщиков.

Как реагирует FIFA: «Это нормальный рынок»

Главный футбольный орган планеты во главе с Джанни Инфантино пока официально никак не прокомментировал жесткие претензии со стороны мексиканского лидера.

Ранее Инфантино лишь сухо отмечал, что ценовая политика организации полностью оправдана и «соответствует экономическим реалиям и рынку Северной Америки». Пойдет ли федерация на уступки и пересмотрит ли квоты для обычных фанатов после политического давления — пока остается открытым вопросом.